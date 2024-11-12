"Отношения между Украиной и Великобританией ухудшились при лейбористах, заявляют киевские чиновники (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: Киев разочарован в новом правительстве Великобритании

Киев разочарован в правительстве Кира Стармера, пишет The Guardian. Недовольство связано с тем, что премьер Британии выступает против поставок ракет дальнего действия на Украину. Да и мирные планы Зеленского не находят большого отклика у Стармера.

Люк Хардинг

Дэн Саббаг

Отношения между Украиной и Великобританией "ухудшились" после прихода к власти лейбористского правительства, заявили киевские чиновники в интервью газете Guardian. Они выразили разочарование тем, что Великобритания не смогла поставить их стране дополнительные ракеты дальнего радиуса действия.

Спустя четыре месяца после вступления в должность премьер-министр Великобритании так и не посетил Украину. В Киеве расстроенно заявили, что поездка будет бесполезной, если Стармер не пообещает пополнить запасы востребованных ракет дальнего радиуса поражения Storm Shadow.

"Нет никакого смысла, если он приедет туристом", — заявил высокопоставленный чиновник из офиса Зеленского. Тем временем украинские власти чрезвычайно обеспокоены тем, каким образом победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отразится на конфликте.

Киев выражает все большее недовольство Лондоном, поскольку темпы продвижения российских войск на восточном направлении превысили показатели 2022 года. Тем временем американские чиновники пришли к выводу, что линию фронта больше нельзя считать стабильной. По словам представителей ВСУ, армия испытывает острую нехватку вооружений.

Одержанная в среду победа Трампа на президентских выборах вызвала опасения, что США могут прекратить или замедлить оказание военной помощи Украине, а также заставить Киев пойти на унизительные мирные переговоры с Россией.

Основная претензия Украины к Великобритании заключается в том, что Лондон не поставил из своих арсеналов ни одной дополнительной ракеты Storm Shadow — даже для использования исключительно против целей, расположенных в Крыму и на других украинских территориях, сейчас находящихся под российским контролем (Крым вошел в состав России на основании референдума.— Прим. ИноСМИ).

"Они на это не пойдут. Стармер не предоставит нам ракет дальнего радиуса действия. Ситуация уже не та, что была в бытность премьер-министром Риши Сунака. Отношения ухудшились", — пояснил беседовавший с изданием чиновник.

Сунак посетил Киев в ноябре 2022 года, менее чем через месяц после своего избрания на пост премьер-министра. Один из его предшественников, Борис Джонсон, поддерживал тесные отношения с Зеленским и считался важнейшим сторонником Украины после того, как в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию.

Storm Shadow — высокоточная крылатая ракета британо-французского производства с дальностью полета около 250 километров. Запасы также имеются у Италии. Несмотря на дороговизну (один миллион долларов за пуск), она считается эффективным оружием для поражения статичных целей и уже использовалась для нанесения ударов по российским военно-морским объектам в Крыму.

В 2023 году главы Великобритании и Франции заявили о намерении поставлять ракеты Storm Shadow (во Франции более известные как Scalp). "Вы бы сразу поняли, если бы Великобритания передала нам новые Storm Shadow, потому что тогда мы бы использовали их для поражения российских целей. Но мы этого не делаем", — добавил украинский чиновник.

Последний удар Storm Shadow, о котором заявили украинские военные, был нанесен по российским командным пунктам пятого октября. Предположительно в марте этого года пять или более ракет использовали для атаки на военно-морскую базу в Севастополе.

В четверг Стармер и Зеленский встретились на европейском политическом саммите в Будапеште. Премьер-министр заявил о "непоколебимой" поддержке Украины и признал, что "нам нужно активизировать работу на этом направлении". "Очень важно, что мы вас поддерживаем", — добавил Стармер.

Однако в сопроводительном посте к фотографии двух лидеров Зеленский упомянул о частых случаях разочарования. "Важным элементом плана победы является предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия и разрешение использовать его против военных объектов, расположенных на территории России", — напомнил Зеленский.

В частном порядке киевские источники жаловались, что встреча в Венгрии завершилась "полным отсутствием прогресса" по ракетному вопросу. По их словам, до тех пор, пока британцы не возобновят поставки Storm Shadow, Стармеру нет смысла ехать в Киев.

"Мы обсуждаем возможный визит Стармера с августа. Обсуждались и отметались разные даты. Стармер несколько раз откладывал поездку", — сообщил собеседник издания. "Ему нет никакого смысла приезжать сюда туристом. Пока что он не готов принимать необходимые решения", — добавил чиновник.

В канцелярии премьер-министра заявили, что "Великобритания по-прежнему железно поддерживает Украину". Стармер ясно дал понять, что его правительство будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, особо отметив количество проведенных встреч между двумя лидерами с момента прихода Лейбористской партии к власти.

Официальный представитель британского правительства заявил: "Одним из первых решений премьер-министра на этом посту было обязательство ежегодно выделять три миллиарда фунтов стерлингов на поддержку Украины. С тех пор премьер-министр встречался с Зеленским шесть раз, в том числе дважды принимал его на Даунинг-стрит, а на этой неделе провел с ним встречу на саммите Европейского политического сообщества в Венгрии".

Великобритания — третий по величине донор вооружений Киеву, уступающий лишь США и Германии. Общая сумма взятых на себя Великобританией обязательств с 2022 года составила 12,8 миллиардов фунтов: пять из них были направлены на финансовую и гуманитарную поддержку, а 7,8 миллиардов — на военную помощь.

В пятницу Стармер назначил своим советником по вопросам национальной безопасности Джонатана Пауэлла, ранее занимавшего пост главы администрации в период премьерства Тони Блэра. Пауэлл давно выступает за начало мирных переговоров, что заставило одного эксперта по Украине и историка-лейбориста утверждать, что он может усилить давление на Киев в попытке заставить начать диалог с Кремлем. Брайан Бривати, бывший директор Фонда Джона Смита, заявил: "Конечно, в какой-то момент нужно будет заключить сделку, но для Трампа и Пауэлла главное — это прекращение боевых действий, что отнюдь не эквивалентно установлению мира".

У уходящей администрации Байдена осталось шесть миллиардов долларов нераспределенной помощи в сфере безопасности, которых хватит, чтобы оказывать поддержку Украине до 2025 года. Тем не менее, пока неясно, смогут ли демократы оперативно собрать необходимые поставки и успеть до предстоящего в январе официального вступления в должность Трампа.

Зеленский неоднократно призывал Великобританию снять ограничения на использование Storm Shadow против военных объектов, расположенных на российской территории. Ранее считалось, что на Даунинг-стрит с пониманием отнеслись к этой просьбе, но Лондон пока так и не отменил запрет из-за стойкого противодействия со стороны США.

Разочарование украинской стороны в новом британском правительстве возникло после состоявшихся в прошлом месяцев переговоров Стармера и Зеленского в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. В ходе встречи украинский лидер представил свой "план победы", включающий в себя тезисы о необходимости членства Украины в НАТО, а также увеличения военной и экономической поддержки со стороны ключевых союзников.

По словам высокопоставленного чиновника, план не встретил "большого отклика". В Киеве предполагают, что Стармер не желает принимать стратегические решения без одобрения Вашингтона, несмотря на частные заверения в том, что Великобритания имеет право действовать независимо.

В последние месяцы Кремль активизировал бомбардировки с использованием иранских дронов Shahed и баллистических ракет; в четверг была предпринята особо крупная атака с использованием БПЛА. Приближается зима, а большая часть энергетической инфраструктуры Украины уже разрушена; практически каждую ночь в Киеве и других городах раздаются сигналы воздушной тревоги.