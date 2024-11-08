Путин рассказал о наличии у РФ новых разработок в сфере ядерных вооружений

У России есть новые разработки в сфере ядерных вооружений, они появляются постоянно. Об этом президент России Владимир Путин заявил 7 ноября в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть [новые разработки], постоянно что-то возникает. Вчера только разговаривал с одним из руководителей одного из крупнейших наших концернов, он докладывал о своих идеях в этой сфере, просто об этом пока преждевременно говорить», — поделился Путин.

Президент добавил, что Россия подходит к тому, чтобы ставить на вооружение разработки, о которых он упоминал пять лет назад, — сейчас испытания этих видов оружия подходят к концу.

Путин добавил, что РФ как держава с современными ядерными вооружениями, имеющимися в большом количестве, понимает всю ответственность перед миром. Глава государства подчеркнул, что Россия готова к диалогу по стратегической стабильности при условии, что другая сторона будет честной.

Ранее, 29 октября, Путин, давая старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания по видео-конференц-связи, отметил, что РФ должна иметь готовые к применению ядерные силы. При этом страна сохраняет принципиальную позицию, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности государства.

Тогда же он рассказал, что оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%, и эта цифра будет расти. Тем не менее государство не намерено втягиваться в новую гонку вооружений.

С 4 по 7 ноября в Сочи проходит XXI ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2024 году основной темой для обсуждения участниками клуба стала «Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».