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Британский разработчик гиперзвуковых двигателей Reaction Engines обанкротился после 35 лет работы. Компания уже уволила большую часть сотрудников

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Источник изображения: nplus1.ru

Британский разработчик гиперзвуковых технологий компания Reaction Engines перешла под внешнее управление в рамках процедуры банкротства после 35 лет работы. В последнее время компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, не сумев привлечь необходимых инвестиций: переговоры с Фондом стратегического развития (SDF) из Объединенных Арабских Эмиратов о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов зашли в тупик, а основные акционеры BAE Systems и Rolls-Royce не захотели предоставить свои средства для удержания компании на плаву. В результате Reaction Engines остановила свою деятельность и перешла под управление администраторов из аудит-консалтинговой корпорации PricewaterhouseCoopers (PwC). На данный момент 173 из 208 сотрудников компании уже уволены, сообщает New Atlas.


SABRE.
Источник: Reaction Engines Ltd / X (Twitter)

Reaction Engines была основана в 1989 году и занималась разработкой перспективного комбинированного гиперзвукового реактивно-ракетного двигателя SABRE (Synergetic Air Breathing Rocket Engine) — ключевого компонента проекта космического самолета Skylon, способного выходить на орбиту и при этом взлетать и садиться как обычный самолет. Двигатели космолета должны были работать на старте как прямоточные воздушно-реактивные, а на скорости свыше пяти Махов как ракетные, используя жидкий водород и кислород в качестве топлива. В 2021 году Reaction Engines успешно испытала один из основных компонентов SABRE — регенеративную систему охлаждения, способную быстро охлаждать поступающий в двигатель на высокой скорости воздух с 1 тысячи до −150 градусов Цельсия. Закрытие компании также может создать проблемы для нескольких команд Формулы-1, использующих ее технологии для охлаждения двигателей болидов.

Андрей Фокин

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Страны
Великобритания
ОАЭ
Компании
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
ГЗЛА
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