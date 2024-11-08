Шестой полет Starship состоится 19 ноября. SpaceX снова попытается поймать ускоритель Super Heavy с помощью башни обслуживания

SpaceX запланировала шестой испытательный полет Starship на 19 ноября 2024 года, получасовое стартовое окно откроется в 01:00 по московскому времени, а прямая трансляция начнется за полчаса до старта. Компания снова попытается поймать возвращаемый ускоритель Super Heavy с помощью крана на башне обслуживания. Верхняя ступень, как и в прошлый раз, полетит по суборбитальной траектории с приводнением в Индийском океане. В планы входит повторный запуск одного из шести двигателей Raptor корабля в космосе, чтобы протестировать его способность возвращения с замкнутой орбиты в будущем. Кроме того, инженеров интересует работа обновленной схемы теплозащиты — с корпуса удалена часть теплозащитных плиток в местах, где в будущих версиях корабля будет находиться оборудование для захвата краном.

Источник изображения: SpaceX / X (twitter)

Предыдущий (пятый по счету) испытательный запуск Starship состоялся 13 октября 2024 года. В ходе него SpaceX впервые удалось вернуть первую ступень Super Heavy к месту старта. После разделения с кораблем ускоритель спустился к стартовому столу и был успешно пойман захватами крана Mechazilla на башне обслуживания. Вторая ступень системы (корабль Starship) пролетела по суборбитальной траектории, повторно вошла в атмосферу и мягко приводнилась в Индийском океане, выполнив перед этим тормозной маневр.

Андрей Фокин