"Не согласовывали ни с Москвой, ни с Киевом". Почему план Трампа по Украине обречен на провал

Полковник Ходаренок: план Трампа не может быть реализован из-за позиции Киева

Избранный президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают очередной план завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Этот план предполагает заморозку военных действий по линии фронта, создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО на 20 лет. При этом Запад продолжит поставлять на Украину оружие. Как на практике может выглядеть реализация этого плана и почему в таком виде он обречен на провал, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По данным издания, обещание Дональда Трампа прекратить войну на Украине ко дню инаугурации теперь ставит его перед необходимостью выбирать между конкурирующими предложениями советников, объединенных общей идеей - полным отходом от планов президента Джо Байдена к передаче вооружения и военной техники Киеву из соображений «столько, сколько потребуется».

На протяжении всей своей предвыборной кампании Дональд Трамп резко критиковал действия Байдена в отношении Украины, предупреждая, что это повышает вероятность начала третьей мировой войны и что Киев обманул США, бесплатно получив оружие на миллиарды долларов.

В этом году Кит Келлог и Фред Флейтц (сотрудники администрации Дональда Трампа в период первого срока его президентства) уже представляли план, который предусматривал сокращение поставок вооружения и военной техники Украине до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией.

Согласно источникам издания The Wall Street Journal, новый план урегулирования вооруженного конфликта включает несколько ключевых пунктов. В самых общих чертах предложения советников Дональда Трампа сводятся к следующему. Предполагается, что боевые действия на Украине останавливаются на достигнутых на данный момент рубежах обеими сторонами конфликта. То есть линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона.

Россия сохранит контроль над частью украинских территорий. Украинская сторона, в свою очередь, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат поставки вооружения и военной техники Украине. Вместе с тем источники WSJ утверждают, что Дональд Трамп еще не утвердил окончательный план урегулирования конфликта и намерен продолжить его обсуждение с ближайшими советниками.

Какой будет демилитаризованная зона?

Новый план урегулирования, детали которого стали доступны WSJ, вызывает много вопросов. Для начала даже непонятно как будет выглядеть ДЗ - демилитаризованная зона (должны же быть обозначены хотя бы ее геометрические размеры) и, к примеру, будет ли она распространяться на новые регионы России (в том числе и Крымский полуостров)?

Согласно классическому определению ДЗ, на этой территории должны быть ликвидированы военные объекты, запрещена дислокация частей и соединений вооруженных сил, фортификационное оборудование местности, проведение мероприятий боевой и оперативной подготовки. Скорее всего, Москва и Киев споткнутся уже на первом пункте плана Дональда Трампа и будут категорически возражать против ликвидации своей военной инфраструктуры на территории ДЗ.

Помимо всего прочего, поддержание режима безопасности в ДЗ в данном конкретном случае потребует присутствия некоего контингента миротворческих сил (хотя бы для разъединения сил сторон). В Вашингтоне уже дали понять, что в этих целях Белый дом не намерен отправлять на Украину части и соединения ВС США. Тогда для решения подобных задач могут быть привлечены европейские страны. Какие именно, каков будет состав и численность миротворческого контингента, кто будет командующим и каков будет правовой статус этих войск (сил) - ни одного вразумительного ответа на эти многочисленные вопросы пока дать невозможно.

Поэтому вбросить термин «демилитаризованная зона» нетрудно, а вот расписать конкретно, как это будет реализовано на практике и в деталях, уже для американской стороны, по-видимому, проблематично.

Что с правовым статусом и НАТО?

Следующий пункт из плана Трампа - «Россия сохранит контроль над частью украинских территорий». Остается только уточнить - какими конкретно, как будет обозначен их правовой статус в предложениях новой администрации Белого дома, какова позиция Киева по этому вопросу (иными словами, а Украина-то согласна с этим тезисом плана Трампа?). И в этом вопросе ничего неясно.

Далее. Согласно предложениям советников Трампа, украинская сторона, обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. Как минимум, звучит этот тезис весьма забавно.

То есть в этом вопросе вся ответственность переносится не на Брюссель и Вашингтон, а на Киев. Типа - просим не подавать заявок в НАТО. Словом, «мы им говорим не ложьте, а они все ложут и ложут».

Опять-таки, и почему только на 20 лет? Чем обосновывается именно этот срок? Откуда он взят в принципе? Решение принято на основе названия романа Александра Дюма «Двадцать лет спустя»?

И последнее - в обмен на это США продолжат поставки вооружения и военной техники Украине. Вот это самый ключевой пункт. Прекрати Соединенные Штаты поставки ВВТ на Украину - война закончится уже завтра, без всяких демилитаризованных зон.

Можно ли договориться с Киевом?

Самое главное в плане Трампа - в Соединенных Штатах свои тезисы, похоже, никак не согласовывали ни с Москвой, ни с Киевом. И с Киевом это будет сделать труднее всего, поскольку самое главное препятствие на пути реализации любых мирных инициатив по завершению вооруженного конфликта - абсолютно невменяемое и неадекватное военно-политическое руководство Украины (об этом с полной уверенностью можно судить на основании всех последних действий и шагов Киева, одни «Томагавки» чего стоят).

Только один пример. Экс-президент Украины Петр Порошенко после прошедших в США выборов назвал пять «красных линий» для Украины: никаких компромиссов по независимости Украины, она «не вернется в зону влияния» России; Украина никогда не откажется от территорий, перешедших под контроль России; Украина не согласится «на ограничение мощности ВСУ», поскольку это «самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства»; до «полного освобождения» своей территории Украина не может «пойти на компромисс или отмену санкций»; Украина должна сделать «домашнюю работу» для вступления в НАТО и убедить Трампа, что «никакая другая альтернатива прекращению войны, о которой он говорит, не может состояться без членства» Киева в блоке.

По сути дела, высказывания Петра Порошенко достаточно точно отражают настроения политического класса Украины и в полном объеме характеризуют политику Киева как набор заявлений, абсолютно не опирающихся на реальные возможности государства, его силы и средства.

Поэтому первый пункт любого мирного плана Дональда Трампа должен звучать примерно так - «для начала привести к власти в Киеве договороспособное руководство». Главным образом, вменяемое и адекватное. И только затем - возможные переговоры и обсуждение каких бы то ни было позиций.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок