На военно-технической выставке в Париже был представлен «сверхбольшой» беспилотный подводный аппарат с искусственным интеллектом

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На выставке Euronaval 2024 министерство обороны Франции представило полномасштабную модель беспилотного боевого подводного аппарата (UCUV). Эта автономная подводная боевая система для французских ВМС с использованием системы искусственного интеллекта.

Разработка UCUV началась с рамочного соглашения, подписанного в том числе главой французской компании Naval Group 28 декабря 2023 года. Эта инициатива основывается на предыдущих достижениях Naval Group, одним из которых является океанический дрон (DDO). Цель данной разработки - расширение подводного оперативного охвата Франции с помощью надежного, полностью автономного боевого дрона. По крайней мере, так заявили в самой Франции - не без пафоса...

Работа в подводных условиях, где связь ограничена, создает большой круг проблем. Французская новинка UCUV решает их с помощью автономности принятия решений, что позволяет выполнять миссии, которые длятся несколько дней без прямого контроля со стороны человека. Эта автономность позволяет UCUV адаптироваться к меняющимся тактическим ситуациям, перепланировать миссии по мере необходимости.

Разработанный для развертывания из доков или надводных судов, легко транспортируемый по воздуху, UCUV классифицируется как сверхбольшой беспилотный подводный аппарат из-за своих впечатляющих характеристик. Его длина составляет более 10 метров, а вес превышает 10 тонн.

Новый французский представитель «беспилотных подлодок» обладает функциями скрытности и модульности. Ключевые характеристики включают в себя расширенную автономность на основе ИИ (исксственного интеллекта), киберустойчивость, увеличенную гибкость для развития в соответствии с требующимися задачами. Разработанный для боя, UCUV может получать доступ к спорным зонам, нести вооружение и запускаться с наземных или морских платформ, что максимально увеличивает его эксплуатационную универсальность, как заявили в одной из компаний-разработчиков, а таковых несколько.

Проект UCUV поддерживается ведущими французскими оборонными подрядчиками, включая Naval Group, Photospace, Exail, Thales и Sirehna.

Будет ли ИИ на этом подводном беспилотнике использоваться в том числе для применения оружия, не сообщается.