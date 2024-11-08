Польша не согласна на отправку войск на Украину даже после конфликта с РФ

Варшава согласится на это лишь при единогласном решении стран - членов НАТО

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Польша не будет самостоятельно отправлять своих военнослужащих на Украину даже в рамках "гарантий безопасности" для Киева после окончания конфликта с РФ, Варшава согласится на это лишь при единогласном решении стран - членов НАТО. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Если альянс примет решение как единое целое, то мы являемся частью альянса и будем следовать его решению. Польша самостоятельно - нет", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста радиостанции.

Политик назвал спекуляцией пункт так называемого плана Владимира Зеленского о замене части американского контингента в Европе украинскими военными. "Такое предложение еще не лежит на столе [переговоров]", - подчеркнул он.

Зеленский еще в конце сентября отвез в США некий план завершения конфликта, так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Как поясняли в Киеве, суть заключалась в том, чтобы усилить давление на Россию посредством ударов дальнобойным оружием и добиться начала переговоров по украинскому сценарию. Однако в Вашингтоне приняли план скептически, а Зеленский, по сути, признал, что покинул США без решения по ударам вглубь РФ западным оружием. После этого Зеленский активно навязывал план европейским партнерам, однако не добился той реакции, на которую рассчитывал.