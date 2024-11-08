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Ростех

Ростех впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом

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Су-57Э
Су-57Э.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Госкорпорация примет участие в авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая пройдет в Китае с 12 по 17 ноября

Госкорпорация Ростех представит на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 современные российские авиационные комплексы. Посетители смогут ознакомиться с ударно-разведывательным вертолетом Ка-52Э, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и другими оборонными решениями. Впервые за рубежом в летной программе примет участие многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.

Авиасалон пройдет в Китае в городе Чжухае с 12 по 17 ноября. Гости авиасалона смогут посетить выставочный стенд «Рособоронэкспорта» и познакомиться с продукцией Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, холдинга «Высокоточные комплексы», холдинга «Вертолеты России» и других российских производителей.

«Звездой» российской экспозиции станет многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Он способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения. Авиационный комплекс обладает всеми свойствами самолетов пятого поколения. Например, малой заметностью для средств обнаружения противника. Гости салона смогут увидеть машину на земле и в воздухе — самолет покажет фигуры высшего пилотажа во время летной программы авиашоу. Кроме того, в показательных полетах будет участвовать пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях поколения 4++ Су-35С.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69. В производстве машины участвует широкая кооперация предприятий Ростеха, авиационные комплексы поставляются серийно. На Airshow China мы покажем экспортную версию истребителя — Су-57Э. Также самолет примет участие в летной программе — это первое выступление Су-57Э за рубежом. Машина обладает высоким экспортным потенциалом и вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Помимо Су-57Э посетители салона смогут узнать о боевом разведывательно-ударном вертолете Ка-52Э. Он снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, а также средствами активного противодействия. Вертолет может применять управляемое оружие. Например, ракету «Изделие-305Э», которая показала свою эффективность в зоне СВО.

Еще одна разработка — самолет-заправщик Ил-78МК-90А, способный конвертироваться в военно-транспортный самолет. Кроме того, в экспозиции будут представлены решения для Воздушно-десантных войск, комплексы ПВО и авиационные средства поражения.

«На Airshow China будет демонстрироваться рекордное для зарубежных выставок количество новинок от российских оборонных предприятий. „Рособоронэкспорт“ впервые покажет новейшие управляемые ракеты и авиационные бомбы для самолетов пятого поколения. Впервые предложим противокорабельную и модульную управляемую ракету для лучшего в своем классе боевого вертолета Ка-52. В сегменте ПВО — высокоэффективную зенитную ракетную систему С-350Е „Витязь“. Уверен, что наше участие в авиасалоне будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы России с Китаем и вызовет большой интерес гостей и участников», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Airshow China — одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса China International Aviation & Aerospace Exhibition Center.

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Истребитель 5 поколения
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