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ТАСС

Вучич выступил за перемирие на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

По словам сербского президента, Дональд Трамп после вступления в должность не будет увеличивать уровень поддержки Киева

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Сербия считает главным шагом для разрешения украинского конфликта режим прекращения огня. Дональд Трамп после вступления в должность президента США не будет увеличивать уровень поддержки Киева, заявил президент Александар Вучич в ходе своей речи в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества с участием лидеров более 40 стран и руководителей ЕС.

"Трамп только что победил. Что мы будем делать? Если вы думаете, что он увеличит финансовую помощь Украине, то это не так. Мне жаль, что я вынужден говорить это публично", - указал Вучич.

"Мы все можем увеличить финансовую поддержку. Возможно, наша финансовая помощь небольшая, в этом году мы дали всего 52 млн [евро], если я не ошибаюсь. Этого мало, что они могут с этим сделать? Но если все остальные дадут больше, это будет значительно. Если быть совсем честным, нам нужно рассмотреть возможные решения", - отметил сербский лидер.

Президент Сербии в ходе своего выступления отдельное внимание уделил тому, что самой важной задачей является достижение мира. "Я верю, что перемирие или прекращение огня самое важное для всех в Европе. Полная поддержка Украине во всех ее европейских, экономических и других усилиях. Все остальное приведет нас к дальнейшим катастрофам", - заключил глава государства.

По прибытии на мероприятие Вучич заявил о том, что европейским странам необходимо вести ответственную политику и изменить свои подходы к актуальным проблемам. Он указал, что его страна считает необходимым установление прочного мира, что отвечает интересам всех стран.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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