Пентагон сообщил о желании США сотрудничать с Индией в космосе

Это нужно для сдерживания Китая, отметил генерал-майор Брайан Гибсон

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти США выступают за расширение сотрудничества с Индией в космической отрасли, в том числе для сдерживания в космосе потенциальных противников. Об этом заявил телеканалу NDTV генерал-майор ВС США Брайан Гибсон из командования Космических сил США, который посетил южноазиатскую республику с визитом.

"Соединенные Штаты хотят расширить сотрудничество и взаимодействие с Индией в области космических технологий, особенно в том, что касается милитаризации "последнего рубежа", чтобы не допустить общих противников, таких как Китай", - приводит NDTV слова Гибсона.

По его словам, "Китай продвигается с захватывающей дух скоростью в военном использовании космических технологий".

"Конфликт в космосе не неизбежен, как и в любой другой сфере. И один из способов, который мы используем для сдерживания - это не действовать в одиночку", - отметил генерал-майор, подчеркнув, что цель его визита в Индию - "расширить отношения, сотрудничать там, где возможно, и где есть общие интересы".