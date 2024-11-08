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ТАСС

Эрдоган: затягивание конфликта на Украине сужает возможности для дипломатии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Ahmad Al-Rubaye / Pool Photo via AP

Президент Турции отметил, что ситуация усугубляется с каждым днем

СТАМБУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что затягивание украинского конфликта оставляет все меньше возможностей для дипломатии. Его высказывания на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште приводит агентство Anadolu.

"Негатив, вызванный войной на Украине, усугубляется с каждым днем. Затягивание войны оставляет все меньше возможностей для дипломатии", - считает Эрдоган.

"В последние недели я встречался с [президентом России Владимиром] Путиным, до этого принимал министра иностранных дел Украины. Я передал им наши послания о необходимости открыть пространство для дипломатии", - сообщил турецкий лидер. 

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Россия
Турция
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Путин Владимир
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