Войти
ТАСС

Носитель "Калибров" подлодка "Уфа" совершила деловой заход в индонезийский порт

219
0
+1
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

В пресс-службе ТОФ напомнили, что подлодка "Уфа" проекта 636.3 совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Носитель ракет "Калибр" дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Сурабая Республики Индонезия. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В индонезийском порту российские моряки проведут ряд протокольных мероприятий: встречи с представителями ВМС Индонезии, товарищеские матчи по волейболу и посетят местные достопримечательности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подлодка "Уфа" проекта 636.3 совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот.

Ранее в Сурабаю для участия в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии зашел отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Подводная лодка "Уфа" была принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и считаются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3,9 тыс. тонн. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения в 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7,5 тыс. миль. Основное вооружение подлодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Польша
Россия
Продукция
Club-S
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»