Носитель "Калибров" подлодка "Уфа" совершила деловой заход в индонезийский порт

В пресс-службе ТОФ напомнили, что подлодка "Уфа" проекта 636.3 совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Носитель ракет "Калибр" дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота (ТОФ) в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Сурабая Республики Индонезия. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В индонезийском порту российские моряки проведут ряд протокольных мероприятий: встречи с представителями ВМС Индонезии, товарищеские матчи по волейболу и посетят местные достопримечательности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что подлодка "Уфа" проекта 636.3 совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот.

Ранее в Сурабаю для участия в первом совместном военно-морском учении "Орруда-2024" с боевыми кораблями ВМС Индонезии зашел отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Подводная лодка "Уфа" была принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и считаются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3,9 тыс. тонн. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения в 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7,5 тыс. миль. Основное вооружение подлодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".