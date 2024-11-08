Генштаб ВСУ отказался от принудительной мобилизации мужчин старше 50 лет

Источник издания "Главком" сообщил, что в учебных центрах Вооруженных сил Украины осталось меньше десятка таких мобилизованных

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Территориальные центры комплектации Украины - аналоги военкоматов - месяц назад отказались от принудительной мобилизации мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает украинское издание "Главком".

"Во исполнение внутреннего распоряжения командования Сухопутными войсками с конца сентября ТЦК прекратили принудительно мобилизовывать мужчин старше 50 лет. В учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодня осталось меньше десятка таких мобилизованных", - приводит издание слова своего источника в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ.

Как пояснил источник, "в силу своих физических особенностей и хронических болезней пожилые люди не могут полноценно выполнять боевые задачи на линии соприкосновения, а боевые бригады не хотят брать таких людей". В то же время ТЦК может призывать мужчин в возрасте 50-59 лет, имеющих редкие военно-учетные специальности, требующиеся в армии. Это, к примеру, сварщики, ремонтники тяжелой техники, связисты и несколько других, отмечает издание.