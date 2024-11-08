Поражение на Украине непозволительно даже Дональду Трампу (Foreign Policy, США)

Президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в отеле InterContinental Barclay во время Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2019 года.

FP: поражение Украины в мире воспримут как провал США

Победа Путина станет серьезным ударом по мощи и престижу США, пишет FP. Поражение Киева будет выглядеть для остального мира так, как будто это Америка проиграла России. Поэтому автор статьи рекомендует советникам Трампа вбить ему в голову мысль: Вашингтону нужна победа Украины.

Люк Макги (Luke McGee)

Кто-нибудь из ближайшего окружения Дональда Трампа должен отвести его в сторонку и внушить ему простую истину: как избранный президент, он должен незамедлительно разъяснить свой план по прекращению конфликта на Украине.

Трамп все еще празднует свою историческую победу и, естественно, думает в первую очередь о внутренней повестке дня. Но он должен отдавать себе отчет в том, что чем дольше он колеблется, тем больше стратегических преимуществ он предоставит России, которая с некоторых пор стала бескомпромиссным противником США.

В идеале его план не должен допускать сдачу России территорий, захваченных в ходе боевых действий. Не должен он основываться и на пустых обещаниях президента Владимира Путина, которые он не раз давал.

Необходимость прояснения ситуации в украинском вопросе очевидна. Источники НАТО и западные службы безопасности почти единогласны в том, что Украина медленно проигрывает и эта зима станет решающей. Победа Трампа в США лишь усилила эти опасения — не в последнюю очередь потому, что ему не впервой делать прохладные заявления об Украине и ее борьбе.

Ранее Трамп заявлял, что Украине вообще следовало уступить территорию России, не дожидаясь ввода войск, и утверждал, что даже “худшая из договоренностей” была бы лучше “того, что у нас есть сейчас”. Он также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он опускает “грязные клеветнические заявления в адрес вашего любимого президента — то есть меня”.

Ситуация почти на всей Украине крайне серьезная.

“Россия разрушила значительную часть энергосистемы страны, поэтому миллионы украинцев могут оказаться этой зимой без отопления, электричества и воды, — сказала украинский юрист и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук. — Передача необходимого количества систем ПВО и ракет будет иметь решающее значение, чтобы закрыть небо и защитить мирные города и мирных жителей от этого критического сценария”.

Украинцы усматривают в последовательном уничтожении инфраструктуры российскую стратегию, призванную сделать грядущую зиму максимально невыносимой — особенно на востоке. На юге же источники на местах говорят, что российские удары по портам призваны лишить украинцев ключевых поставок.

“Складывается ощущение, что российская стратегия на востоке заключается в том, чтобы заморозить людей и интенсивно бомбить города и поселки (В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. – Прим. ИноСМИ). Стратегия же на юге, похоже, заключается в нажиме на ключевую международную артерию для поставок продовольствия”, — сказал старший научный сотрудник Атлантического совета Майкл Боцюркив, говоривший с Foreign Policy с Украины.

Боцюркив считает, что Россия воспользовалась вакуумом, образовавшимся из-за выборов в США, и неопределенностью вокруг того, сохранится ли поддержка Вашингтона после смены администрации.

“По-настоящему прискорбно видеть такую бесхребетность от Вашингтона и других, — посетовал он. — Автократы пользуются размытыми границами. Путин прощупывает почву и ищет мягкие ткани. Бездействие Запада и запрет Украине бить по военным целям в тылу России дали Москве большое преимущество”.

Многие западные союзники, включая США, установили тайные или явные ограничения на то, какое оружие и в каких количествах они готовы предоставить. Теории о том, почему дела обстоят именно так, варьируются от всеобщей усталости и апатии до стремления не дать конфликту выплеснуться за пределы Украины и России.

Но среди экспертов бытуют опасения, что замаячившая победа лишь придаст Путину наглости. Территориальные приобретения России еще больше приблизят Кремль к границам НАТО и обеспечат его ресурсами для более обширного потенциального конфликта. Многие считают, что эта же логика применима и к мирному соглашению, которое позволит России сохранить уже захваченную территорию.

“Если будет прекращение огня, которое позволит России удержать занятую территорию, Москва сможет укрепить свои позиции и упрочить военное присутствие, — сказала профессор кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Рут Дейермонд. — Если необходимость вести боевые действия отпадет, она также сможет развивать свое военное присутствие в Белоруссии и угрожать членам НАТО в Балтийском регионе. Кроме того, осмелевшая Россия наверняка усугубит атаки на ключевую важную европейскую инфраструктуру и усилит вмешательство во многие государства НАТО — вплоть до самих США”.

Питер Дикинсон написал в статье для Атлантического совета в начале года о “болезненной очевидности”, что всякая территория, которую Путин считает “исторической Россией”, потенциально находится под угрозой. “Таким образом у российской агрессии существует множество целей: Финляндия, Польша, страны Прибалтики, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Аляска и Средняя Азия”, — заключает он.

Нетрудно понять, почему победа России, полная или частичная, так тревожит Европу. Поэтому остается лишь втолковать Трампу, почему это не менее важно и для США. Да, между округом Колумбия, Вашингтон, и Москвой раскинулся океан и целая часть света, но естественные границы перестали быть барьерами для современной войны.

Зеленский продолжает вымаливать бóльшую поддержку для разгрома России — и это разумно. Верно и то, что Вашингтон уже потратил на эту опосредованную войну немало средств и политического капитала.

Посему первая и самая очевидная потеря для США будет имиджевой, отметила Дейермонд.

“Поражение Украины будет выглядеть для остального мира так, как будто это США проиграли России — или, как вариант коалиции России, Ирана и Северной Кореи. Любое сокращение американской поддержки также будет выглядеть так, будто это Россия вынудила США отступить, — сказала она. — Это, очевидно, пошатнет авторитет США. Путин годами рассуждал о слабости Запада, под которым подразумевает в первую очередь США”.

Это может показаться неочевидным людям на том берегу Атлантики, но чревато вполне реальными последствиями для США и их глобальных интересов.

“Во-первых, это станет четким сигналом другим противникам: можно лезть на рожон и остаться безнаказанным, — рассуждает Боцюркив из Атлантического совета. — Во-вторых, войны все чаще ведутся из-за технологий и отдельных игроков, которые не уважают общепризнанных границ. Новостные вбросы с российским “следом” в Америке могут разжечь насилие, как в Шарлоттсвилле. Кроме того, Россия наращивает свой потенциал биологической угрозы, которую легко экспортировать”.

Никто точно не знает, уделял ли вообще Трамп какое-либо внимание тому, что происходит на Украине за последний год, — или что он в действительности думает о Путине. Однако уже в ходе конфликта он неоднократно и во всеуслышание называл Путина “гением”. Недавно, стоя подле Зеленского, он объявил, что у него “очень хорошие отношения” с президентом Путиным, после чего добавил: “Думаю, если мы победим [на выборах], то очень быстро урегулируем этот конфликт”.

Не ясно, отдает ли себе Трамп отчет в том, насколько серьезна ситуация на Украине и насколько серьезными будут последствия для Вашингтона и его союзников. Непонятно, есть ли ему вообще до этого дело. К тому же многие из его крайне правых болельщиков видят в Путине и его союзниках вроде лидера Венгрии Виктора Орбана образец для подражания для патриархального националистического государства, о котором они мечтают.

Наконец, позиции самого Трампа изменчивы и расплывчаты. Быть может, он располагает некой внутренней информации, которой нет у остальных. Если же допустить, что Трамп лишь мыслит вслух и пускает пробные шары, то кому-нибудь из его ближайшего окружения пора схватить его прямо сейчас и вбить ему в голову мысль: США нужна победа Украины.

Люк Макги — лауреат премии “Эмми”, освещает европейскую дипломатию