Центр анализа стратегий и технологий "ЦАСТ" публикует перевод статьи под заголовком "Как разведывательные организации внедряют инновации".

Специалисты-практики и ученые признают важность инновационных разведывательных организаций. Однако мы мало знаем о том, каким образом разведывательные организации внедряют инновации и с какими проблемами они сталкиваются. Опираясь на исследования в области разведки, а также на исследования в сферах инноваций и организаций, в данной статье предлагается концептуальная модель, позволяющая ответить на вопрос: как организации разведки внедряют инновации?

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