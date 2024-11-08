В Швеции хотят увеличить расходы на помощь Украине после победы Трампа

Шведские политические партии готовы также увеличить расходы на оборону страны

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Несколько политических партий Швеции заявили, что готовы увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщило Шведское радио.

По его информации, Партия центра хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Кроме того, представители партии считают, что военную помощь Украине со стороны Швеции, которая составляет 25 млрд шведских крон (около €2,15 млрд) в год, необходимо увеличить. В то же время партия "Шведские демократы" выступает за увеличение оборонных трат до 4% ВВП в свете вероятного прекращения поддержки Украины со стороны США после прихода к власти Трампа, который неоднократно критиковал НАТО. "Мы должны иметь планы на случай наихудшего сценария", - приводит радиостанция слова представителя по вопросам обороны от партии "Шведские демократы" Ларса Вистедта.

Радиостанция также приводит мнение члена парламента от Либеральной партии, который считает, что в вопросах расширения военного бюджета и поддержки Украины не следует говорить об определенной сумме. По его мнению, эти показатели должны корректироваться в зависимости от ситуации.

Новый оборонный бюджет Швеции предусматривает повышение расходов на оборону до 2,6% и будет одобрен в течение нескольких недель. По данным правительства, с февраля 2022 года Швеция выделила 57,4 млрд крон на помощь Украине, из них 48,4 млрд крон - это военная поддержка (€4,99 и €4,20 млрд соответственно).