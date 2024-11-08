Роскосмос призвал двигаться за горизонт существующих технологий

Развитие космонавтики требует новых подходов и решений, отметил глава госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дальнейшее освоение космоса потребует от человечества движения за горизонт существующих технологий. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, открывая третий день симпозиума "Создавая будущее".

"Нужно двигаться за горизонт существующих технологий", - привели его слова в пресс-службе госкорпорации.

Он добавил, что развитие космонавтики требует новых подходов и решений. "Это развитие орбитальной космической группировки и переход на построение индустриальной модели производства космических аппаратов. Это новые средства выведения и ракетные двигатели. Это продолжение пилотируемой космической программы и создание Российской орбитальной станции", - рассказал Борисов.

В трехдневной программе симпозиума "Создавая будущее" запланированы более 60 мероприятий по четырем направлениям: "Будущее человека", "Будущее технологий", "Будущее многополярного мира", "Будущее цивилизаций". Симпозиум стал первым мероприятием в Национальном центре "Россия", который создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе. ТАСС - информационный партнер симпозиума "Создавая будущее".