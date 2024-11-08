Эксперт: РФ нужно усилить защиту интересов в космосе из-за "Соглашений Артемиды"

К объединению присоединились 47 стран, уточнил руководитель проектов по авиации АО "ГЛОНАСС" Сергей Кукарев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. России и другим странам, не вошедшим в число участников реализуемых США "Соглашений Артемиды", предстоит усилить защиту своих интересов в космосе из-за возрастающих рисков принятия их участниками решений, ограничивающих равные возможности космической деятельности государств. Такое мнение высказал ТАСС руководитель проектов по авиации АО "ГЛОНАСС" (компании-оператора госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС") Сергей Кукарев.

К "Соглашениям Артемиды" присоединились 47 стран, России и Китая в их числе нет. Эксперт указал на то, что США преподносят документ как продолжение Договора о космосе 1967 года, однако принципы "Соглашений" дают преимущества США в том числе в части освоения Луны и добычи ископаемых. Решения в сфере использования космического пространства должны обсуждаться и выноситься на голосование на площадке ООН - именно эти принципы разделяют эксперты, представляющие Россию на международных площадках, добавил он.

"При создании "Соглашений Артемиды" изначально отсутствовала концепция, при которой лидеры освоения космического пространства собираются, формируют одну программу и ее реализуют. США сделали на своей стороне и присоединение к инициативе означает, что государство согласно с тем, что там написано. А учитывая прецедентное право, что-то, наработанное в рамках "Соглашений Артемиды", США потом могут возвести в ранг закона. Это создает риски для стран, не участвующих в объединении. В связи с этим России придется усиливать защиту своих интересов в космосе", - сказал Кукарев корреспонденту ТАСС на форуме "Национальная технологическая революция 20.35".

Кукарев считает, что использование космического пространства должно быть справедливым и рациональным, чтобы эти технологии, например, используемые для системы аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", помогали спасать жизни и сохранять здоровье тысяч людей ежегодно.

"Равный доступ к возможностям, которые дает космос, должны иметь и страны Африки, Южной Азии, Южной Америки. <…> России на государственном уровне нужно отдельно сформировать эту политику справедливого доступа и чаще говорить об этом в контексте возрастающих рисков", - заключил он.

"Соглашения Артемиды"

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis ("Артемида"). На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

"Соглашения Артемиды", получившие название в честь американской лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди содержащихся в них принципов есть, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идея создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

О форуме

Конференция (баркемп) "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.