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ТАСС

Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве

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Валерий Залужный и Кирилл Буданов
Валерий Залужный и Кирилл Буданов.
Источник изображения: Valentyn Ogirenko/Reuters

Владимира Зеленского и его команду люто ненавидят все, отметил бывший гендиректор российской промышленной группы украинского "Южмаша" Вячеслав Смоленко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Предстоящая смена администрации в Вашингтоне резко повысила вероятность уничтожения режима личной власти Владимира Зеленского в результате военного переворота. Такое мнение высказал в интервью ТАСС военный аналитик, бывший генеральный директор российской промышленной группы украинского "Южмаша" Вячеслав Смоленко.

"Приход в Белый дом Трампа неминуемо взорвет изнутри бывшую Украину. Самого "кровавого клоуна" (Владимира Зеленского - прим. ТАСС) и всю его клику люто ненавидят все, кто в нее не входит, и не только оппозиция, но и внутри самих "Слуг народа" много обиженных и готовых переметнуться. А это для "кровавого клоуна" смерть, потому что он так много знает и у него так много компромата на западных хозяев, что он мертвый лучше, чем живой", - сказал эксперт.

По его словам, при новой администрации в США останутся не у дел круги, связанные с Демократической партией, включая экс-президента Петра Порошенко и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Темной лошадкой может стать начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Он не просто так исчез с экранов. Сейчас ему лепят образ "серого кардинала" в противовес [главе офиса Зеленского] Андрею Ермаку. У Буданова в подчинении самые боеспособные подразделения - Силы специальных операций Украины, способные захватить власть не только на Банковой, но и в Вооруженных силах Украины. И у него есть депутатское ядро в Верховной раде, готовое стать новой властью, а Буданова сделать новым Аугусто Пиночетом", - отметил Смоленко.

Он считает, что Буданов и его окружение могут воспользоваться ситуацией и "поставить Трампа перед фактом того, что они - та единственная сила, на которую он должен опираться".

При этом, такое развитие событий на Украине, по мнению эксперта, может привести к "обрушению всех фронтов". "На фоне приближающейся зимы с полным блэкаутом, колоссальных проблем и огромных потерь в ВСУ такая грызня за власть станет той соломинкой, которая переломит спину верблюда", - сказал собеседник агентства. 

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Страны
США
Украина
1 комментарий
№1
08.11.2024 02:44
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
0
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