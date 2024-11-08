Эксперт Цзянь считает, что Запад не достиг своих целей на Украине

Окно завершения конфликта открылось, добавил сотрудник Центра сравнительных культурологических исследований при Шанхайском университете

ШАНХАЙ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Администрации Джо Байдена, подталкивавшей конфликт между Россией и Украиной в нужном для нее направлении, не удалось достичь своих стратегических целей, поэтому к избранию президентом США Дональда Трампа сложилась ситуация, в которой открылось окно для мирных переговоров. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС эксперт из Центра сравнительных культурологических исследований при Шанхайском университете иностранных языков Гао Цзянь.

"Избрание Трампа еще раз подтвердило мнение о том, что решающими факторами, влияющими на президентские выборы в США, являются экономические проблемы и проблемы с материальными условиями жизни населения. Подталкиваемое США расширение НАТО на Восток стало прямой причиной конфликта между Россией и Украиной. Хотя США получили много выгод от российско-украинского конфликта, администрация Байдена не достигла своих стратегических целей, а война развивалась не в том направлении, которого ожидал Запад. Несмотря на то, что США непосредственно не участвовали в войне, российско-украинский конфликт превратился в негативный фактор для национальных интересов США, что серьезно подорвало дипломатические интересы США, поэтому Трамп неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании, что сможет "быстро положить конец войне", - сказал эксперт.

По его мнению, следует признать, что США обладают "незаменимым правом голоса" в вопросе разрешения российско-украинского конфликта. "Программа США и западных стран по оказанию помощи Украине уже находится на грани истощения и консенсус в отношении скорейшего мирного урегулирования российско-украинского конфликта уже достигнут. Следует сказать, что окно для мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта открылось. Я полагаю, что в ближайшем будущем в мирном урегулировании российско-украинского конфликта будет достигнут существенный прогресс", - отметил он.

Однако, констатировал эксперт, в будущих переговорах у сторон конфликта, а также США и Европы будут разные требования. "Это будет процесс игры, который скорее всего будет проходить одновременно с развитием ситуации на поле боя. Но, в целом, я полагаю, что настал момент для того, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту", - сказал Гао Цзянь.