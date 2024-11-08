Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

Украинский лидер не стал смягчать своих традиционных требований о вступлении в НАТО

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина не хочет от союзников помощи в организации переговоров с Россией, а по-прежнему намерена сама решать, когда их начать. Об этом сообщил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах <...>, - сказал он в выступлении, текст которого опубликован в его телеграм-канале. - Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта".

Зеленский также напомнил, что Украина ранее подготовила свой план урегулирования - так называемую формулу мира - и намерена продолжать работу по ее реализации. Он при этом обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они ищут возможности для достижения мира с Россией. "Объятия не помогут. Кто-то из вас обнимается уже 20 лет, а стало только хуже", - считает он.

Зеленский не стал смягчать своих традиционных требований о вступлении в НАТО, передаче Украине замороженных российских активов и введении новых санкций против России. "Нам нужны рычаги влияния", - пояснил он.

Выступление Зеленского состоялось на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который неоднократно обещал завершить украинский конфликт до своей инаугурации. Газета The Wall Street Journal опубликовала его возможный план урегулирования, который предусматривает замораживание линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что этот план носит абстрактный характер.