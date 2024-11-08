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Названо главное преимущество сброшенной на ВСУ в Курской области трехтонной авиабомбы

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Дандыкин назвал сброшенную на ВСУ ФАБ-3000 самой мощной корректируемой бомбой

Российская бомба ФАБ-3000 применяется тогда, когда нужно сократить потери, расчистить путь и вывести из строя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О главном преимуществе сброшенной на ВСУ трехтонной авиабомбы специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«ФАБ-3000 уничтожает укрепленные пункты противника, в частности боевую технику. Тогда, когда нанести удар артиллерией или ракетным ударом, применяется такая бомба. Это самая мощная на сегодня корректируемая бомба. Самолет ее бросает, она летит десятки километров и с определенной точностью падает на врага», — сообщил Дандыкин.

Она применяется, когда нужно сократить потери наступающих, расчистить путь нашим штурмовикам и вывести из строя структуру противника, оборону и так далее

Василий Дандыкин

военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее российские военнослужащие сбросили на бойцов ВСУ в Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. На кадрах, снятых камерой объективного контроля, видно, как после падения бомбы над землей поднимается огромный гриб из дыма и огня, а по земле вокруг эпицентра взрыва в разные стороны расходится волна. ФАБ-3000 применили по украинским военным в районе села Черкасское Поречное в Суджанском районе региона.

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Страны
Россия
Украина
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