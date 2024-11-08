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Канада привлечет к сотрудничеству компании европейского военно-морского сектора

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Канадская ассоциация поставщиков для ВМС NAVAL QUÉBEC и европейский консорциум LEVIATAD подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление трансатлантического сотрудничества в сфере военно-морской обороны.

Как сообщает Naval Today, это партнерство фиксирует взаимные обязательства между Квебеком и несколькими европейскими странами, включая Италию, Францию, Бельгию и Хорватию, представленными в консорциуме LEVIATAD.

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Royal Canadian Navy


Основная цель этого соглашения – укрепление соответствующих цепочек поставок и повышение устойчивости и суверенитета в европейской и канадской военно-морской оборонной промышленности.

Обе стороны стремятся найти возможности для партнерства между Квебеком и европейскими компаниями. Это сотрудничество будет осуществляться в форме обмена опытом, совместных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ и инициатив между промышленными кластерами по обе стороны Атлантики.

Партнеры отметили, что данный протокол направлен на повышение международной конкурентоспособности компаний военно-морского сектора и одновременно на укрепление их устойчивости в стратегических оборонных областях.

"Этот меморандум о взаимопонимании является решающим шагом на пути к развитию новых деловых возможностей и улучшению сотрудничества между Квебеком и европейскими военно-морскими цепочками поставок. Мы рады работать с такими престижными европейскими партнерами для укрепления нашей отрасли", – заявил Пьер Драпо, президент и генеральный директор NAVAL QUÉBEC.

Джованни Лоренцо Форчиери, президент Distretto Ligure delle Tecnologie Marine и координатор проекта LEVIATAD, добавил, что "партнерство с NAVAL QUÉBEC, укрепляя трансатлантические отношения, создаст необходимую синергию между нашими компаниями, стимулируя развитие инноваций и конкурентоспособности участников на мировом рынке военно-морской обороны".

Меморандум о взаимопонимании будет действовать в течение 48 месяцев с возможностью его продления по взаимному согласию. Ход сотрудничества собираются регулярно контролировать и оценивать на совместных встречах между NAVAL QUÉBEC и консорциумом LEVIATAD.

Ассоциация NAVAL QUÉBEC создана в январе 2018 года. Она представляет интересы около 1000 канадских компаний, включенных в цепочку поставок для ВМС Канады.

Партнерство LEVIATAD (Level 1 Accelerator for Defence Sector) объединяет шесть отраслевых профессиональных организаций из четырех стран, активно участвующих в поддержке стартапов и компаний, желающих внедрять инновации. Участники стремятся значительно укрепить рыночные позиции европейских разработчиков и производителей военно-морской техники посредством международных мер поддержки.

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