25-летний наемник с позывным Дима из Техаса держит флаг США на своей позиции недалеко от линии фронта в Харьковской области, Украина.

WSJ: в штабе Трампа предложили заморозить конфликт и закрыть Украине путь в НАТО

Советники по внешней политике из круга избранного президента выдвинули несколько планов, как эффективно заморозить линию фронта на Украине, пишет WSJ. В Киеве опасаются, что США под началом Трампа смогут продавить урегулирование, благоприятствующее России.

Александр Уорд (Alexander Ward)

Вашингтон — Обещание Дональда Трампа остановить конфликт на Украине ко дню инаугурации вынудило его выбирать между противоречивыми предложениями советников. Их общий лейтмотив — резкий отход от стратегии президента Байдена вооружать Киев “столько, сколько потребуется”.

На протяжении всей своей кампании за Белый дом Трамп критиковал подход Байдена к Украине, предупреждая, что это усугубляет риск третьей мировой, а Киев и так “ободрал США как липку”, получив оружие на миллиарды долларов бесплатно. Он обещал без промедления урегулировать конфликт, усадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как именно он это сделает.

“Я не могу озвучить вам эти планы, потому что в противном случае не смогу ими воспользоваться”, — заявил он в ходе кампании.

На самом деле Трамп пока не одобрил никакого конкретного мирного плана и не определился со средствами, которыми он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол и начать переговоры, сообщили союзники. Советники изложили свои идеи, а новоизбранный президент, проконсультировавшись с ключевыми помощниками, решит, как выстраивать деликатную и высокорискованную дипломатию дальше, заявили они.

“Всякий, кто заявляет иное или утверждает, что подробнее представляет себе его планы по Украине, — какое бы высокое место в окружении Трампа он ни занимал — просто не знает, о чем говорит, или не понимает, что занимается отсебятиной по вопросам национальной безопасности, особенно на данном этапе и по такому важному вопросу, как этот”, — заявил один бывший помощник Трампа в Совете национальной безопасности.

Как и на первом сроке Трампа, за право определять внешнюю политику республиканцев поборются различные фракции. Более традиционно настроенные союзники, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео, ныне метящий в главы Пентагона, наверняка потребуют урегулирования, которое не принесет Москве крупной победы. Другие советники, в частности ведущий кандидат на пост главы Госдепартамента или советника по национальной безопасности Ричард Гренелл, могли бы, наоборот, поспособствовать желанию Трампа закончить конфликт как можно скорее — даже если это потребует принудить Киев к значительным уступкам.

В любом случае все предложения идут вразрез с подходом Байдена, позволяющего Киеву диктовать момент для мирных переговоров. Вместо этого они единогласно рекомендуют заморозить боевые действия по нынешней линии соприкосновения — закрепив при этом за Россией примерно 20% Украины — и вынудить Киев временно приостановить попытки вступить в Организацию Североатлантического договора.

Одна из идей в штабе Трампа, подробно изложенная тремя людьми, близкими к избранному президенту, и ранее не обнародованная, подразумевает обещание Киева не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. Взамен США продолжат накачивать Украину оружием, чтобы сдержать возможное российское нападение.

Согласно этому плану, линия фронта будет фактически заморожена, и стороны согласятся на демилитаризованную зону протяженностью в 1 300 километров. Кто будет охранять эту территорию, остается неясным, но один советник сказал, что в миротворческие силы не войдут ни американские войска, ни представители финансируемых США международных организаций вроде Организации Объединенных Наций.

“Мы можем проводить обучение и оказывать иную поддержку, но орудийные стволы будут европейскими, — сказал член команды Трампа. — Мы не станем отправлять американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И не будем за это платить. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы”.

Это предложение в некотором смысле перекликается с комментариями избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. В сентябрьском интервью он предположил, что в окончательное соглашение между Украиной и Россией может войти демилитаризованная зона, “сильно укрепленная, чтобы русские не вторглись снова”. С другой стороны, продолжил Вэнс, Россия сохранит захваченные земли и получит уверения в нейтралитете Украины.

“Она не вступит в НАТО и не войдет в союзные институты”, — заявил он в подкасте “Шоу Шона Райана”.

Ранее в этом году Кит Келлог и Фред Фляйц, оба вхожие в первую администрацию Трампа, представили ему план, по которому Киев не получит оружия, доколе не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина вольна попытаться вернуть утраченные территории, но лишь путем дипломатических переговоров.

Какую из этих стратегий предпочтет Трамп — полностью, частично или же забракует все — неясно. Однако для начала мирных переговоров между Украиной и Россией, не говоря уже об окончательном соглашении, придется обойти многочисленные подводные камни.

Во-первых, у Украины и России по-прежнему принципиально несходные цели — и мало желания идти на компромиссы. Поскольку российские войска медленно, но верно продвигаются вперед, Кремль не только не проявляет особой склонности к переговорам, но и продемонстрировал готовность к эскалации конфликта с помощью гибридных атак за границей, вплоть до диверсий в Европе (подобные заявление абсолютно беспочвенны и не могут быть подкреплены достоверными сведениями. – Прим. ИноСМИ).

“Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты”, — написал в среду у себя в X (бывший Twitter) высокопоставленный российский чиновник Дмитрий Медведев, узнав о победе Трампа над вице-президентом Камалой Харрис, кандидатом в президенты от Демократической партии.

Также предстоит преодолеть жесткое сопротивление со стороны ряда союзников по НАТО, которые считают российскую агрессию против Украины непосредственной угрозой собственным странам. Так, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ей неизвестно о каких-либо конкретных предложениях команды Трампа, но подчеркнула, что “никаких переговоров быть не должно, пока с этим не согласится сама Украина — причем на своих условиях”.

Зеленского принудить к переговорам будет проще, чем Путина — его страна сильно зависит от военной и финансовой помощи США — однако украинскому лидеру придется иметь дело с общественностью, для которой сдача территорий будет равносильна капитуляции перед Москвой.

Трамп признал, что выживание Украины важно для США, но неоднократно критиковал Зеленского, называя его “величайшим торгашом”. Эта позиция не может не тревожить официальных лиц в Киеве: они опасаются, что США под началом Трампа смогут продавить урегулирование, благоприятствующее России.

Зеленский в среду поздравил избранного президента с победой, напомнив о сентябрьской встрече в Нью-Йорке и похвалив его подход “мир посредством силы”.

Украинский лидер сам объявил о телефонном разговоре с Трампом, добавив, что они договорились “поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество”.

Статья написана при участии Алана Каллисона