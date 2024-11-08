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ТАСС

Глава МО Польши заявил, что Варшава передала Киеву все, что могла

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Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A

Украина не вправе выражать претензии, отметил Владислав Косиняк-Камыш

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина в настоящее время не имеет никакого права требовать от Польши больше военной помощи, Варшаве больше нечего передать Киеву. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Сегодня украинское государство не имеет права выражать нам претензии, дескать, чего не передаете очередные самолеты и другую технику", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Чехии Яной Черноховой в Варшаве, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. "Мы достигли того момента, когда все, что мы могли передать, мы уже передали", - пояснил политик.

31 октября Владимир Зеленский на встрече с главами территориальных общин и районов Закарпатской области упрекнул Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, несмотря на предварительные договоренности. Он обвинил западных союзников в отсутствии желания перехватывать ракеты над Украиной.

По словам президента Польши Анджея Дуды, совокупная помощь Варшавы Киеву с начала военного конфликта на Украине составила 3,3% ВВП республики или 100 млрд злотых (около $25 млрд). Эта сумма включает в себя гуманитарную помощь и военные поставки, которые достигли $5 млрд. 

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Страны
Польша
Украина
Чехия
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