Финский премьер призвал ЕС послать США сигнал о поддержке Украины

Она должна продолжаться так долго, сколько это необходимо, отметил Петтери Орпо

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Лидеры ЕС должны послать будущей администрации США во главе с Дональдом Трампом сигнал о том, что они будут поддерживать Украину так долго, как это необходимо. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Нам нужно дать понять новой администрации США, что мы будем поддерживать Украину так долго и в таких масштабах, как это необходимо. Во-вторых, очевидно, что Европа должна делать больше для укрепления собственной обороны и безопасности. Это важный сигнал, который нужно послать Трампу", - сказал Орпо. Его выступление транслировалось на странице финского кабмина в X (ранее Twitter).

По словам Орпо, лидеры ЕС давно готовились к сценарию, подобному возвращению Трампа. "Все знали, что в любом случае мы, Европа, должны взять на себя большую ответственность за поддержку Украины и за собственную оборону. Теперь это становится реальностью, и мы должны действовать сейчас и быстро", - отметил он.

Победа Трампа на выборах президента США станет главной темой двух саммитов в Будапеште - так называемого Европейского политического сообщества (ЕПС) 7 ноября, созданного по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в 2022 году, и неформальной встречи лидеров 27 стран ЕС 8 ноября. Именно с учетом возвращения Трампа в Белый дом лидеры будут в течение двух дней обсуждать официальную повестку: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, миграционный кризис и экономическое развитие ЕС.