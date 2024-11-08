Генеральный конструктор "ОДК-Климов" Елисеев возглавил предприятие

Санкт-Петербург. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Всеволод Елисеев, ранее занимавший пост генерального конструктора петербургского АО "ОДК-Климов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" "Ростеха"), назначен заместителем генерального директора ОДК - управляющим директором предприятия, сообщает пресс-служба ОДК.

Елисеев поступил на работу на завод имени В.Я.Климова в опытно-конструкторское бюро в 2002 году, прошел путь от конструктора отдела до генерального конструктора предприятия (на эту должность он был назначен в 2021 году).

Елисеев сменил в должности руководителя "ОДК-Климов" Александра Грачева, который, как сообщалось, назначен руководителем ОДК.

Как уточняет пресс-служба, под руководством Елисеева на "ОДК-Климов" реализовывались опытно-конструкторские работы по проектам газотурбинных двигателей семейства ТВ7-117. В частности, при активном участии генконструктора обеспечено начало летных испытаний двигателяТВ7-117СТ-01 в составе нового образца Ил-114-300 в 2024 году. Кроме того, до стадии сертификационных испытаний доведены двигатели ВК-650В для легких вертолетов и двигатели ВК-1600.