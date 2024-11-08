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Американские военные в минувшие выходные произвели испытательный пуск перспективной версии противовоздушной ракеты с интегрированным новейшим радаром LTAMDS системы ПВО/ПРО Patriot. В ходе испытаний, проведённых на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, использовались как усовершенствованный ракетный сегмент Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE), так и перехватчик Cost Reduction Interceptor (CRI).

Американское военно-политическое издание Defense News пишет, что испытания пока еще находящейся на стадии разработки ракеты прошли успешно. В результате была перехвачена и уничтожена цель, имитирующая тактическую баллистическую ракету. Проект разработки ракеты «земля-воздух» с новым радаром реализуется в рамках модернизации системы противоракетной обороны армии США, сообщили в компании Lockheed Martin, производящей ракеты для ЗРК Patriot.

Сами установки «Пэтриот» производит американский оборонный концерн Raytheon, в нем и разработали новейший радар LTAMDS (Low-Tier Air and Missile Defense Sensor). В свою очередь, в Lockheed Martin добавили, что испытания, в ходе которых была проведена интеграция радара LTAMDS и ракет PAC-3, были основаны на предыдущих попытках продемонстрировать интеграцию PAC-3 с интегрированными боевыми командными системами (IBCS) и LTAMDS.

IBCS производства Northrop Grumman — это система, которая связывает любой датчик с любым стрелком на поле боя и считается «мозгом» будущей архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны армии США. LTAMDS предназначена для замены устаревшего радара Patriot системой, обеспечивающей защиту на 360 градусов.

Успех радара LTAMDS в недавних испытаниях побудил начальника штаба сухопутных войск ВС США генерала Рэнди Джорджа рассмотреть возможность его раннего внедрения в боевые подразделения для дальнейшей оценки и тестирования, пишет Defense News. По словам исполнительного директора программы Army missiles and space генерал-майора Фрэнка Лозано, это испытание является частью более масштабной кампании по испытанию интегрированных систем ПВО/ПРО, которое проводится с середины сентября и продлится до декабря этого года.

В конце лета армия США завершила испытания IFPC, проведя три успешных ракетных полёта, в ходе которых были поражены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата: БПЛА 3-й группы, который может весить до 600 килограммов, и маневрирующая крылатая ракета. В следующем году армия внедрит новую версию радара четвертой версии Sentinel и добавит дополнительные элементы, которые, как ожидается, станут частью разрабатываемой Пентагоном системы противоракетной обороны военно-морской базы на острове Гуам и полуострове Ороте в западной части Тихого океана.

Занимая площадь всего в 212 квадратных миль (около 550 кв. км), Гуам является одним из самых милитаризованных мест в США, где размещены подразделения армии, флота, ВВС и корпуса морской пехоты и идет подготовка к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем. Главным пунктом базирования американских Военно-воздушных сил на Гуаме является база Андерсон, которая может вместить до 200 самолетов. В основном ВВС США используют авиабазу в качестве плацдарма как для сил, действующих на региональном уровне, так и для танкеров, поддерживающих самолеты и отправки боевых кораблей в Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом остров имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, то есть не входящий в состав Штатов, но являющейся их владением. Вот почему бы, например, России по примеру США не объявить неинкорпорированной территорией, скажем, Харьковскую или Сумскую области, да и другие регионы так называемой Украины по мере того, как они перейдут под контроль ВС РФ? Ну или Приднестровье, где более половины жителей не только русские. но и гражданство РФ имеют. Разместить там пару-тройку военных баз. Ну конечно, это другое, западным «правилам» не соответствует.