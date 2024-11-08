Войти
ЦАМТО

ВС Финляндии закупают противорадиолокационные ракеты AGM-88G AARGM-ER

199
0
0
Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения
Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A, 2017 год.
Источник изображения: Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

ЦАМТО, 7 ноября. Командование ВС Финляндии приобретет усовершенствованные ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range) корпорации Northrop Grumman для оснащения истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщило Командование логистики ВС Финляндии, министр обороны Антти Хаккянен одобрил закупку ПРЛР для поражения средств ПВО противника.

По информации Министерства обороны, AGM-88G AARGM-ER представляет собой новый тип вооружения для ВС Финляндии, который ранее не приобретался. Ракеты входят в состав пакета вооружений для истребителей F-35A. Необходимость покупки ракет AARGM-ER была определена при проведении тендера в рамках программы HX, и запрос на их поставку был направлен властям США в 2018 году.

Как указано в письме с предложением и принятием предложения (LOA), пакет закупки включает неназванное количество ракет, программное обеспечение, запчасти и сопутствующее оборудование, руководства и техническую документацию, доставку, услуги обучения, ремонта и поддержки производителя в течение 2024-2031 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Финляндии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 150 усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 500 млн. долл.

Хотя это и не упоминалось в уведомлении, ПРЛР AARGM-ER будут оснащаться 64 истребителя F-35A ВВС Финляндии, поставка которых должна быть произведена в период с 2025 по 2030 гг. Ракеты должны повысить живучесть истребителей при проведении операций в условиях конвенциональных боевых действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Продукция
F-35A
Компании
Northrop Grumman
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»