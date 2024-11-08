ВС Финляндии закупают противорадиолокационные ракеты AGM-88G AARGM-ER

ЦАМТО, 7 ноября. Командование ВС Финляндии приобретет усовершенствованные ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range) корпорации Northrop Grumman для оснащения истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщило Командование логистики ВС Финляндии, министр обороны Антти Хаккянен одобрил закупку ПРЛР для поражения средств ПВО противника.

По информации Министерства обороны, AGM-88G AARGM-ER представляет собой новый тип вооружения для ВС Финляндии, который ранее не приобретался. Ракеты входят в состав пакета вооружений для истребителей F-35A. Необходимость покупки ракет AARGM-ER была определена при проведении тендера в рамках программы HX, и запрос на их поставку был направлен властям США в 2018 году.

Как указано в письме с предложением и принятием предложения (LOA), пакет закупки включает неназванное количество ракет, программное обеспечение, запчасти и сопутствующее оборудование, руководства и техническую документацию, доставку, услуги обучения, ремонта и поддержки производителя в течение 2024-2031 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Финляндии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 150 усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER, сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 500 млн. долл.

Хотя это и не упоминалось в уведомлении, ПРЛР AARGM-ER будут оснащаться 64 истребителя F-35A ВВС Финляндии, поставка которых должна быть произведена в период с 2025 по 2030 гг. Ракеты должны повысить живучесть истребителей при проведении операций в условиях конвенциональных боевых действий.