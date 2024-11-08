Axios: новый госсекретарь сосредоточится на разрешении ситуации на Украине

Портал также называет экс-посла США в Германии Ричарда Гренелла главным кандидатом на этот пост

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл (занимал пост в 2018-2020 годах) является главным кандидатом на пост госсекретаря в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Гренелл консультировал Трампа по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании и, скорее всего, на своем посту сосредоточится на разрешении конфликта на Украине.

Двумя другими кандидатами на пост госсекретаря, по информации источников, являются сенатор Билл Хагерти (от штата Теннесси) и бывший помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Член Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк) считается одним из ведущих кандидатов на пост постоянного представителя США при ООН.

На пост министра обороны в новой администрации претендуют, как пишет Axios, бывший госсекретарь США Майк Помпео и член Палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц (республиканец от штата Флорида). Уолтц также является кандидатом на пост директора ЦРУ, отмечает портал. Согласно его информации, бывший специальный представитель США по Ирану Брайан Хук может получить важную должность в сфере внешней политики и национальной безопасности в новой администрации Трампа.

Во время предыдущего срока Трампа ближневосточным досье в основном занимался его советник и зять Джаред Кушнер, указывает Axios. Кушнер несколько раз заявлял, что не заинтересован в возвращении в правительство, однако победа Трампа и нынешний кризис на Ближнем Востоке могут заставить его передумать, отмечает портал.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным телеканала Fox News, Трамп к настоящему моменту набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже поступают поздравления от иностранных лидеров.