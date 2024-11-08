На крупнейшей американской верфи сменится руководство

Американская компания Huntington Ingalls Industries сменит руководство на своей крупнейший верфи в Ньюпорт-Ньюс (Newport News Shipbuilding): в 2025 году пост президента предприятия займет Кэри Уилкинсон, поскольку нынешняя глава завода Дженнифер Бойкин уходит на пенсию.

Как поясняет USNI News, Дженнифер Бойкин официально уйдет в отставку с поста президента верфи 1 января, но в течение первых трех месяцев останется в штате, чтобы обеспечить переходный период.

Верфь Newport News Shipbuilding, США Daily Press

"Huntington Ingalls Industries заранее планирует процесс преемственности, согласуя его с Советом директоров, – отметил представитель корпорации. – Мы благодарны Дженнифер за 37 лет преданности делу. Ее будет очень не хватать судостроителям и коллегам".

Приходящая ей на смену Кэри Уилкинсон с 2021 года возглавляет верфь Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (штат Миссисипи), а в Huntington Ingalls Industries работает с 1996 года.

В приветственном слове к новому коллективу Кэри Уилкинсон отметила, что с большим уважением относится к традициям верфи в Ньюпорт-Ньюс и принимает ответственность, которую накладывает руководство предприятием, производящим корабли с атомными энергетическими установками.

На освободившееся место руководителя верфи Ingalls Shipbuilding, которая строит эсминцы и десантные корабли, назначат Брайана Бланшетта, последние три года занимавшего на предприятии пост вице-президента по качеству и инжинирингу.

USNI News отмечает, что новости об отставке Дженнифер Бойкин последовали после публикации финансовых отчетов Huntington Ingalls Industries, которые предполагают снижение целевых показателей доходов из-за заморозки долгосрочных контрактов на поставку американским ВМС многоцелевых атомных подлодок. Кроме того, продолжается расследование о предполагаемых дефектных сварных швах на авианосцах и подводных лодках, произведенных в Ньюпорт-Ньюс.

Newport News Shipbuilding считается крупнейшей частной верфью в США. Это единственный завод, производящий для ВМС США атомные авианосцы. Также предприятие, наравне с Electric Boat корпорации General Dynamics, участвует в программах поставки американскому флоту атомных подводных лодок – как стратегических, так и многоцелевых. Численность персонала превышает 23 тысячи человек.