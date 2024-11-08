Стариков: Россия перехватила у ВСУ инициативу там, где решается судьба конфликта

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — Покровск) и Кураховском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

"На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис <…>. Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу", — отметил он.

По словам офицера, это произошло именно на том участке фронта, где с большой долей вероятности решается судьба всего конфликта на Украине.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.

Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.