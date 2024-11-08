Французский танк Leclerc во время учений в Германии.

ЦАМТО, 7 ноября. Франция предлагает поставить Кипру ОБТ "Леклерк" для замены Т-80У/УК российского производства, которые могут быть переданы Вооруженным силам Украины.

Как сообщила кипрская газета Kathimerini, Франция уже поставила на Кипр боевые вертолеты H-145M (прим.ЦАМТО: заменили переданные Сербии Ми-35П) и на данный момент участвует в конкурсе на поставку танков, которые заменят российские Т-80У. В тендере стоимостью около 250 млн. долл. (прим.ЦАМТО: по всей видимости, планируется закупить бывшие в эксплуатации ОБТ) также участвует немецкий "Леопард".

Чтобы укрепить свое предложение в конкурсе Франция также предлагает Кипру дополнительные системы в рамках более масштабной сделки.

Ключевым моментом в переговорах является просьба вернуть устаревшие ЗРК "Мистраль", которые Кипр приобрел 40 лет назад и которые сейчас используются в основном для обучения. Франция надеется перепрофилировать эти комплексы для нужд украинской армии.

На Кипре насчитывается от 150 до 170 комплексов "Мистраль", срок эксплуатации которых истек. Взамен Кипр получит финансовую выгоду, например, скидки на новые комплексы "Мистраль" или другое вооружение французского производства.

Согласно источникам Kathimerini, Кипр открыт для этого предложения, однако переговоры продолжаются, поскольку кипрская сторона рассчитывает получить еще более выгодные компенсационные условия.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в 2023 году велись переговоры по поставке Кипру израильских танков "Меркава" Mk.3 для замены 82 имеющихся Т-80У/УК, которые планировалось передать Украине. В итоге Кипр отказался от израильских ОБТ якобы из-за событий в секторе Газа.