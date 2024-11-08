Войти
ЦАМТО

Франция предлагает поставить Кипру ОБТ "Леклерк" для замены Т-80У/УК

196
0
0
Французский танк Leclerc во время учений в Германии
Французский танк Leclerc во время учений в Германии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Pfc. Craig Carter

ЦАМТО, 7 ноября. Франция предлагает поставить Кипру ОБТ "Леклерк" для замены Т-80У/УК российского производства, которые могут быть переданы Вооруженным силам Украины.

Как сообщила кипрская газета Kathimerini, Франция уже поставила на Кипр боевые вертолеты H-145M (прим.ЦАМТО: заменили переданные Сербии Ми-35П) и на данный момент участвует в конкурсе на поставку танков, которые заменят российские Т-80У. В тендере стоимостью около 250 млн. долл. (прим.ЦАМТО: по всей видимости, планируется закупить бывшие в эксплуатации ОБТ) также участвует немецкий "Леопард".

Чтобы укрепить свое предложение в конкурсе Франция также предлагает Кипру дополнительные системы в рамках более масштабной сделки.

Ключевым моментом в переговорах является просьба вернуть устаревшие ЗРК "Мистраль", которые Кипр приобрел 40 лет назад и которые сейчас используются в основном для обучения. Франция надеется перепрофилировать эти комплексы для нужд украинской армии.

На Кипре насчитывается от 150 до 170 комплексов "Мистраль", срок эксплуатации которых истек. Взамен Кипр получит финансовую выгоду, например, скидки на новые комплексы "Мистраль" или другое вооружение французского производства.

Согласно источникам Kathimerini, Кипр открыт для этого предложения, однако переговоры продолжаются, поскольку кипрская сторона рассчитывает получить еще более выгодные компенсационные условия.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в 2023 году велись переговоры по поставке Кипру израильских танков "Меркава" Mk.3 для замены 82 имеющихся Т-80У/УК, которые планировалось передать Украине. В итоге Кипр отказался от израильских ОБТ якобы из-за событий в секторе Газа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Сербия
Украина
Франция
Продукция
Merkava
Ми-35
Мистраль (Mistral)
Т-80
Т-80У
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»