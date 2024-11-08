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Известия.ru

«Купол Донбасса» отразил атаку американского дрона на Старобешевскую ТЭС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотный летательный аппарат при попытке атаковать Старобешевскую ТЭС в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 7 ноября, сообщило управление ФСБ по региону.

«Перехвачен американский беспилотник самолетного типа, вооруженный фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности — Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы республики», — уточнили в ведомстве.

После отражения атаки взрывотехники регионального УФСБ провели рентгенографическое исследование беспилотника на месте, установили, откуда был инициирован боевой заряд, и деактивировали исполнительный механизм взрывного устройства.

Пострадавших и повреждений критически важной инфраструктуры нет.

Украинские боевики регулярно пытаются атаковать объекты энергетики, в том числе Курскую и Запорожскую АЭС. Так, 3 октября сообщалось о пожаре в городе Курчатов в 5 км от Курской атомной электростанции. Тогда ВСУ осуществили четыре попытки атаки на станцию, однако они были отражены российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Позднее, 6 ноября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар и береговую линию, приближенную к станции. Было зафиксировано не менее пяти взрывов.

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