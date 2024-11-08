В «Ростехе» указали на эффективность Су-57 против ЗРК Patriot

Чемезов: истребитель Су-57 доказал эффективность против ЗРК Patriot

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что истребитель пятого поколения Су-57Э способен применять широкий спектр управляемых высокоточных средств поражения. Его слова 7 ноября приводятся на сайте госкорпорации.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS», — отметил он.

Кроме того, самолет может применять современные средства поражения, включая крылатые ракеты Х-69. В его производстве участвует кооперация предприятий «Ростеха», авиационные комплексы поставляются серийно.

«Машина обладает высоким экспортным потенциалом и вызывает большой интерес у специалистов и иностранных заказчиков», — добавил Чемезов.

СУ-57Э впервые представят на международной авиационно-космической выставке Airshow China, где также продемонстрируют другие новинки от российских оборонных предприятий. Среди них — авиационные бомбы для самолетов пятого поколения, противокорабельная и модульная ракета для вертолета Ка-52 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь».

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухае с 12 по 17 ноября.

30 июля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава госкорпорации сообщил, что новые серийные самолеты Су-57 поставлены для нужд Минобороны РФ.

23 октября в ходе пленарного заседания Совета Федерации Чемезов указал, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» на поставку оружия иностранным заказчикам составляет около $55 млрд. Он подчеркнул, что такой показатель говорит о том, что интерес к российской технике только растет.