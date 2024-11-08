Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в авиасалоне Airshow China 2024

ЦАМТО, 7 ноября. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая пройдет в г. Чжухай с 12 по 17 ноября.

В Китае холдинг представит макеты и модели вооружений и военной техники, а также продукцию гражданского назначения.

В ходе выставки будут представлены модели зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг" средней дальности, таких средств ПВО малой дальности как ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", а также боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)". Помимо этого гости экспозиции смогут ознакомиться с моделями радиолокационных станций (РЛС) "Каста-ВМЕ", "Подлет-К1КЕ", "Гамма С1ТЕ" и ремонтно-диагностического комплекта "Редиком".

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРК "Викинг" способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", крылатых и тактических баллистических ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БЛА, радиоконтрастных целей. При этом он может эффективно действовать в условиях жесткого радиоэлектронного и огневого противодействия.

ЗРС "Витязь", имеющая дальность поражения до 120 км, предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных воздушных ударов. При этом ЗРС имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов.

ЗРК семейства "Тор" предназначены для круглосуточной противовоздушной обороны важнейших военных и государственных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планирующих и управляемых авиабомб, а также БЛА в сложной метеорологической и помеховой обстановке. Время развертывания данных ЗРК из походного положения в боевое составляет не более трех минут. Современные "Торы" – это единственные ЗРК в мире, способные вести стрельбу в движении. Помимо высокой мобильности, их отличают простота эксплуатации и экономичность.

Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)" создана на базе бронеавтомобиля КамАЗ-4386 и предназначена для непосредственного прикрытия подразделений во всех видах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения. "Тайфун-ПВО(Э)" оснащена радиостанцией семейства "Акведук", аппаратурой навигации "Азимут", станком с прицельным комплексом для пулемета типа "Корд". Боевая машина обеспечивает транспортировку пяти человек: командира отделения, двух стрелков-зенитчиков, пулеметчика, водителя-электрика.

Комплект ремонтно-диагностического оборудования "Редиком" предназначен для проведения работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники ПВО на местах их дислокации.

Представляемые Концерном мобильная трехкоординатная твердотельная РЛС боевого режима средних и больших высот "Гамма-С1ТЕ", автоматизированная перевозимая твердотельная маловысотная РЛС "Подлет-К1КЕ" и автоматизированная мобильная трехкоординатная РЛС малых высот дежурного режима "Каста-ВМЕ" предназначены для обнаружения, измерения координат, сопровождения, опознавания воздушных объектов и перспективных средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии "стелс", при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.

Кроме того, на стенде Концерна будет представлена информация о РЛС "Истра-Е", "Подлет-Е", "Каста-2Е2", корабельном многофункциональном радиолокационном комплексе "Фуркэ-Е" и комплексированном многорежимном вторичном радиолокаторе "Вопросник-Е".

В ходе салона представители Концерна проведут ряд встреч и переговоров, на которых обсудят с партнерами и потенциальными заказчиками вопросы сервисного обслуживания и утилизации ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и применения выпускаемой продукции, а также примут участие в научно-деловой программе, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставлена почти в 70 стран мира.

"Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

Концерн уделяет особое внимание подготовке специалистов заказчика, вопросам эксплуатации и технического обслуживания поставляемого имущества, предлагает услуги по послепродажному сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации.