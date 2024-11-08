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ЦАМТО

Николай Патрушев: Морская коллегия считает необходимым разработать проект закона "О судостроении"

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Южный центр судостроения и судоремонта
Южный центр судостроения и судоремонта (АО "ЮЦСС").
Источник изображения: Пресс-служба

ЦАМТО, 7 ноября. Морская коллегия РФ считает, что необходимо разработать проект федерального закона "О судостроении", заявил российским СМИ помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Морская коллегия Российской Федерации считает необходимым разработать проект федерального закона "О судостроении", – заявил Н.Патрушев.

По его словам, в законе должны быть регламентированы единые принципы управления судостроительной отраслью, учитывающие особенности проектирования, проведения технической экспертизы, а также ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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