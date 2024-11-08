В Киеве попытались опровергнуть статью WSJ о планах команды Трампа по Украине

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что "вбросов в газетах всегда много"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин попытался опровергнуть публикацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о планах команды победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

"В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах", - сказал он изданию "24-й канал", добавив, что "вбросов в газетах всегда много".

По информации WSJ, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону длиною 1,3 тыс. км по текущей линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон будет поставлять Киеву вооружения для предотвращения возобновления конфликта в будущем, пишет издание.