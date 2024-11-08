Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о "плане команды Трампа" по Украине

Это больше похоже на план самой газеты по Украине, считает пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Публикация газеты The Wall Street Journal с утверждениями о существовании якобы имеющегося у команды избранного президента США Дональда Трампа плана урегулирования на Украине носит абстрактный характер. Такую оценку дал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Там же все обезличенное, - прокомментировал представитель Кремля публикацию. - Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине". "Публикации носят все более и более абстрактный характер", - добавил он.

Газета сообщила о якобы имеющемся у команды Трампа намерении остановить конфликт на Украине по линии фронта, создав демилитаризованную зону и отложив вопрос о присоединении Киева к НАТО минимум на 20 лет.

Трамп сделал вопрос об Украине одним из ключевых в ходе предвыборной кампании. Он заявлял о планах в случае своей победы урегулировать ситуацию еще до инаугурации в январе 2025 года. После объявления первых итогов голосования в США, обращаясь к сторонникам с победной речью, Трамп заявил о намерении "остановить все войны". При этом никаких конкретных планов и алгоритмов не обнародовалось.