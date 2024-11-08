Лавров сообщил о готовности РФ к диалогу по урегулированию кризиса на Украине

Министр иностранных дел РФ указал, что среди первопричин кризиса расширение НАТО на восток

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует усилия стран мирового большинства по продвижению справедливых договоренностей, которые позволят устранить первопричины кризиса на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан.

"Казахстан участвовал 27 сентября в Нью-Йорке во встрече группы "Друзей мира" на Украине, которую созвали Китай и Бразилия, и мы приветствовали сам факт объединения усилий государств глобального Юга, глобального Востока, мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволят устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве. Подчеркну, и сегодня мы об этом говорили, что в феврале 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул свою инициативу по глобальной безопасности", - сказал он.

Лавров добавил, что "она была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в любой точке земного шара". "Один из ключевых принципов той китайской инициативы заключался в необходимости понять и устранить первопричины возникновения того или иного кризиса, - добавил глава российской дипломатии. - Мы исходим из того, что наши друзья, объединившись в группу "Друзей мира" на Украине, будут четко следовать этому принципу. Это, по-моему, естественно. Без устранения причин трудно рассчитывать на восстановление стабильности и безопасности".

Лавров указал, что среди этих первопричин, все прекрасно это знают, - безоглядное, вопреки всем дававшимся заверениям, в том числе на бумаге, расширение НАТО на восток и последовательное, начавшееся после госпереворота в феврале 2014 года, истребление всего русского - языка, образования, культуры, средств массовой информации украинским режимом, который принял целую серию законов с этой целью, а совсем недавно был подписан закон о ликвидации канонической Украинской православной церкви.

"Наши партнеры прекрасно понимают, в чем главный корень проблемы, и мы будем наш диалог продолжать. Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию такой серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения упомянутых мной проблем", - добавил он.