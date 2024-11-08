Войти
ТАСС

Лавров сообщил о готовности РФ к диалогу по урегулированию кризиса на Украине

209
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Министр иностранных дел РФ указал, что среди первопричин кризиса расширение НАТО на восток

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует усилия стран мирового большинства по продвижению справедливых договоренностей, которые позволят устранить первопричины кризиса на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан.

"Казахстан участвовал 27 сентября в Нью-Йорке во встрече группы "Друзей мира" на Украине, которую созвали Китай и Бразилия, и мы приветствовали сам факт объединения усилий государств глобального Юга, глобального Востока, мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволят устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве. Подчеркну, и сегодня мы об этом говорили, что в феврале 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул свою инициативу по глобальной безопасности", - сказал он.

Лавров добавил, что "она была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в любой точке земного шара". "Один из ключевых принципов той китайской инициативы заключался в необходимости понять и устранить первопричины возникновения того или иного кризиса, - добавил глава российской дипломатии. - Мы исходим из того, что наши друзья, объединившись в группу "Друзей мира" на Украине, будут четко следовать этому принципу. Это, по-моему, естественно. Без устранения причин трудно рассчитывать на восстановление стабильности и безопасности".

Лавров указал, что среди этих первопричин, все прекрасно это знают, - безоглядное, вопреки всем дававшимся заверениям, в том числе на бумаге, расширение НАТО на восток и последовательное, начавшееся после госпереворота в феврале 2014 года, истребление всего русского - языка, образования, культуры, средств массовой информации украинским режимом, который принял целую серию законов с этой целью, а совсем недавно был подписан закон о ликвидации канонической Украинской православной церкви.

"Наши партнеры прекрасно понимают, в чем главный корень проблемы, и мы будем наш диалог продолжать. Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию такой серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения упомянутых мной проблем", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Казахстан
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 09:04
  • 681
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»