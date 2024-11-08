Шмыгаль: на Украине уже действует принцип "воюй или работай"

По словам премьера страны, мобилизационные повестки через электронную систему "Оберег" в первую очередь получили военнообязанные, которые не платят налоги

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Принцип "воюй или работай" уже действует на территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

"Анонсированный властями принцип "воюй или работай" уже введен. Мобилизационные повестки через электронную систему "Оберег" в первую очередь получили военнообязанные, которые не платят налоги", - сказал он.

По словам Шмыгаля, на сегодня 98% повесток через "Оберег" направляются людям, "которые не платят налогов и нигде не работают официально". "Соответственно, основа этого принципа уже воплощена - приоритет в мобилизации сегодня отдается людям, которые не работают. И только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают", - добавил он.

Ввести в стране принцип "воюй или работай" предложил Владимир Зеленский в последнем предновогоднем обращении год назад. "Ты либо работаешь, либо воюешь", - заявил он, рассуждая о проблемах мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Однако в последние месяцы темпы пополнения ВСУ вновь замедлились, встал вопрос критической нехватки людей в армии. На этом фоне сотрудники военкоматов активизировали рейды по общественным местам, во время которых все чаще применяют насилие при "отлове" мужчин мобилизационного возраста. 29 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что власти намерены мобилизовать еще 160 тыс. человек. Однако секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что этого мало и призывает мобилизовать 500 тыс.