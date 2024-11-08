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ТАСС

Лавров предложил Западу прислушаться к словам Токаева о мире на Украине

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

"На поле боя Россию победить нельзя", напомнил глава МИД РФ сказанное президентом Казахстана

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил западным странам прислушаться к словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об урегулировании украинского кризиса.

"Не могу не сослаться на высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на встрече с канцлером Германии: "На поле боя Россию победить нельзя". Если бы люди, которые занимают руководящие посты в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и других западных столицах прислушались к этим мудрым словам, украинский кризис был бы урегулирован давно", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. 

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Страны
Германия
Казахстан
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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