Лавров предложил Западу прислушаться к словам Токаева о мире на Украине

"На поле боя Россию победить нельзя", напомнил глава МИД РФ сказанное президентом Казахстана

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил западным странам прислушаться к словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об урегулировании украинского кризиса.

"Не могу не сослаться на высказывание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на встрече с канцлером Германии: "На поле боя Россию победить нельзя". Если бы люди, которые занимают руководящие посты в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе и других западных столицах прислушались к этим мудрым словам, украинский кризис был бы урегулирован давно", - сказал Лавров на встрече со студентами Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.