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Военное обозрение

Польский автор: при создании ракеты FCASW RJ европейцы использует опыт России с гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон»

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Источник изображения: topwar.ru

В Париже продолжается выставка оружия и военной техники Euronaval. Различные производители представляют на стендах свою продукцию, при этом многие не скрывают того, что эта продукция создана или создаётся с учётом опыта украинского военного конфликта.

В частности, на выставке представлены макеты крылатых ракет от европейской компании MBDA с офисом во Франции.

Обращает на себя внимание хвалебный отзыв на эти ракеты от польских военных репортёров. Так, репортёр Максимилиан Дура (фамилия у него такая – Dura) публикует материал, в котором говорит, что эти европейские ракеты «способны прорвать даже самую мощную противовоздушную оборону». Из публикации в польской прессе:

Перспективные европейские ракеты прорвут ПВО России.

«Прорвут», говорит, но есть одно но, о котором сам репортёр из Польши и пишет:

Единственным их недостатком является то, что они будут доступны только не ранее 2030 года.

Что может к тому моменту представлять российская ПВО с учётом опыта всё того же украинского конфликта, польский репортёр рассуждать не берётся. Главное – громко крикнуть, что «её точно прорвут».

Речь идёт о перспективных ракетах FCASW TP и FCASW RJ.

Утверждается, что противокорабельная версия будет доступна для постановки на вооружение в 2028 году, а ракета для поражения наземных целей – в 2030. Польская же армия хочет «сейчас». Однако пока никто в Европе толком не берётся сказать, уложится ли производитель даже в те не самые близкие сроки, которые сам и определил в начале реализации проекта.

Для справки: ракета FCASW TP (она же TP15) – дозвуковая крылатая ракета, на которой будет использована технология радиолокационной малозаметности. Считается, что эта ракета станет универсальной – то есть, может применяться и против наземных, и против морских целей.

Ракета FCASW RJ (RJ19) – исключительно противокорабельная. При этом она сверхзвуковая. Представители компании заявили о том, что скорость этой ракеты будет значительно больше 2 Махов.

Ракеты планируется оснащать двигателями производства Rolls Royce и Safran. Польский автор заявляет, что при создании ракеты FCASW RJ европейская компания использует опыт России с гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон». Какой именно опыт России тут может быть использован, Максимилиан Дура не пишет. Видимо, он отталкивается от двух факторов «схожести»: обе ракеты противокорабельные и обе могут двигаться значительно быстрее 2 Махов. Правда, европейская пока не может, так как дальше стенда ещё не пошла.

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Страны
Польша
Россия
Франция
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Leonardo
MBDA
Rolls-Royce
Safran
Проекты
ГЗЛА
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