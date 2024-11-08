"Алмаз-Антей" покажет в КНР действующий в условиях жесткого подавления ЗРК "Викинг"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на Международной авиационно-космической выставке Airshow China зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Викинг", который способен действовать в условиях жесткого радиоэлектронного и огневого противодействия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В ходе выставки будут представлены модели зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" большой дальности, ЗРС С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса "Викинг" средней дальности, таких средств ПВО малой дальности, как ЗРК семейства "Тор" и зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1", а также боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО(Э)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ЗРК "Викинг" способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", крылатых и тактических баллистических ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных целей. При этом он может эффективно действовать в условиях жесткого радиоэлектронного и огневого противодействия.