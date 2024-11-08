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ЦАМТО

ВС Алжира получили БЛА WJ-700 "Фалкон"

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Китайский БПЛА WJ-700 на выставке в г. Чжухай
Китайский БПЛА WJ-700 на выставке в г. Чжухай.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 7 ноября. ВС Алжира на военном параде по случаю 70-й годовщины восстания 1 ноября 1954 года впервые официально продемонстрировали принятый на вооружение ВВС страны реактивный разведывательно-ударный БЛА WJ-700 "Фалкон" китайского производства.

По оценке экспертов, закупка разработанного государственной Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC – China Aerospace Science and Industry Corp.) высотного БЛА большой продолжительности полета (класс HALE) отражает намерение Алжира диверсифицировать источники поставки вооружений в условиях роста напряженности в регионе.

Модель разведывательно-ударного БЛА WJ-700 впервые была представлена на выставке Airshow China в 2018 году. Он разработан компанией Haiying General Aviation Equipment (Hiwing), являющейся подразделением CASIC. БЛА совершил свой первый полет в январе 2021 года.

Аппарат разработан для сложных разведывательных операций и нанесения точных ударов на больших расстояниях в условиях конвенциональной войны.

WJ-700 представляет собой БЛА с низкорасположенным крылом, V-образным хвостовым оперением и убирающимся трехопорным шасси. БЛА оснащен турбореактивным двигателем и может развивать скорость около 700 км/ч.

Максимальная взлетная масса БЛА – 3500 кг, грузоподъемность – более 800 кг продолжительность полета – до 20 часов, практический потолок – 12 км. WJ-700 оснащен системой автоматического взлета и посадки, может нести противокорабельные ракеты CM-502KG и противорадиолокационные ракеты CM-102, что позволяет поражать стратегически важные цели, включая РЛС, военные корабли и командные пункты.

БЛА оснащен аппаратурой радиоэлектронного противодействия, что повышает его живучесть при наличии у противника современной системы ПВО.

Впервые о продаже ВС Алжира БЛА WJ-700 китайского в производства в январе 2022 года сообщил ресурс Mena Defense. Позднее сообщалось о приобретении четырех БЛА.

Помимо WJ-700, на вооружение ВС Алжира приняты БЛА CH-4 и CH-3 китайского производства, предназначенные для ведения разведки и нанесения ударов по наземным целям. Алжир также приобрел 6 БЛА "Аксунгур" и 10 БЛА "Анка-S" турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

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Страны
Алжир
Китай
Продукция
СН-4
Компании
CASC
CASIC
TAI
Проекты
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