ВВС Польши добиваются финансирования проекта по закупке ведомого БЛА для истребителей F-35A

ЦАМТО, 7 ноября. ВВС Польши добиваются финансирования программы "Коготь Гарпии" (Harpii Szpon), предусматривающей приобретение "лояльного ведомого" (loyal wingman) БЛА для недавно заказанных истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Как сообщает Janes.com, об этом заявил заместитель командующего Войска польского генерал-майор Цезарь Вишневский 6 ноября в ходе международной конференции International Fighter Conference (IQPC) 2024 в Берлине.

Польские ВВС оказывают давление на свое правительство, чтобы оно предоставило финансирование по данному проекту.

По словам Ц.Вишневского, в настоящее время Польша проводит рыночную оценку потенциальных типов "совместимых боевых летательных аппаратов" (collaborative combat aircraft – CCA) по проекту "Коготь Гарпии". Интерес у польской стороны вызывает программа БЛА MQ-28 "Гост бэт" (Ghost Bat) компании Boeing, которая возглавляется ВВС Австралии, а также проект "Collaborative Combat Aircraft" (CCA) ВВС США, в котором представлены аппараты серии "Гамбит" (Gambit) компании General Atomics.

Говоря о проекте CCA ВВС США, Ц.Вишневский заявил, что польские ВВС исследуют вопрос о том, будет ли он ориентирован только на операции в Индо-Тихоокеанском регионе или же он также будет оптимизирован и для использования в Европе.

Напомним, что закупка для ВВС Польши 32 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой реализуется в рамках программы "Гарпия" (Harpia), включенной в план технической модернизации ВС Польши на 2021-2035 гг. Решение было принято без проведения тендера по результатам комплексного анализа рынка.

Официальная церемония подписания контракта на закупку 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в версии Блок.4 с пакетом Technology Refresh 3 (TR-3) состоялась 31 января 2020 года. Стоимость закупки составляет 4,6 млрд. долл. Соглашение не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей. Предполагается, что первые шесть самолетов должны быть переданы Польше в период с 2024 по 2025 гг., а поставки продолжатся до 2030 года. Ожидается, что на авиабазу "Ласк" в Польше первый F-35A прибудет в 2026 году.