Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций в орудие нанесения стратегического поражения России, но план провалился. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.
Он отметил, что агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС, что является актом ядерного терроризма.
ТАСС собрал ключевые заявления Шойгу.
О провалившемся плане Запада
- Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций "в орудие нанесения России стратегического поражения", но план провалился.
О ядерном терроризме Киева
- Агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС.
- Кроме того, продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре: "Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?".
- "Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией".
О многополярности
- На саммите БРИКС в Казани фактически заложили основы справедливого многополярного мироустройства, "которое базируется на неделимости, безопасности и суверенном праве государств выбирать свой собственный путь развития".
О потере лидерства Западом
- Страны коллективного Запада теряют экономическое, политическое и моральное лидерство.
- Сейчас они "фактически живут в долг": "Все больше государств отказываются от доллара и евро как инструментов сбережения взаимных расчетов. Понятно, что такая ситуация западные элиты не устраивает".
О выборах в Молдавии и Грузии
- Народы Молдавии и Грузии на себе ощутили последствия попыток поглощения Западом и сделали выводы.
- Запад бесцеремонно вмешивался в избирательный процесс в Грузии, но потерпел неудачу.
- Результат президентских выборов в Молдавии, которого требовали западные спонсоры, смогли обеспечить "только откровенные махинации".
- Права молдавских граждан, проживающих в России, грубейшим образом нарушили: "Были открыты только два избирательных участка и направлено всего 10 тыс. бюллетеней. Оправдывали это якобы соображениями безопасности".