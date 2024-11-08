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ТАСС

Провал западного плана и терроризм Киева. Что сказал Шойгу секретарям Совбезов стран СНГ

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций в орудие нанесения стратегического поражения России, но план провалился. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

Он отметил, что агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС, что является актом ядерного терроризма.

ТАСС собрал ключевые заявления Шойгу.

О провалившемся плане Запада

  • Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций "в орудие нанесения России стратегического поражения", но план провалился.

О ядерном терроризме Киева

  • Агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС.
  • Кроме того, продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре: "Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?".
  • "Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией".

О многополярности

  • На саммите БРИКС в Казани фактически заложили основы справедливого многополярного мироустройства, "которое базируется на неделимости, безопасности и суверенном праве государств выбирать свой собственный путь развития".

О потере лидерства Западом

  • Страны коллективного Запада теряют экономическое, политическое и моральное лидерство.
  • Сейчас они "фактически живут в долг": "Все больше государств отказываются от доллара и евро как инструментов сбережения взаимных расчетов. Понятно, что такая ситуация западные элиты не устраивает".

О выборах в Молдавии и Грузии

  • Народы Молдавии и Грузии на себе ощутили последствия попыток поглощения Западом и сделали выводы.
  • Запад бесцеремонно вмешивался в избирательный процесс в Грузии, но потерпел неудачу.
  • Результат президентских выборов в Молдавии, которого требовали западные спонсоры, смогли обеспечить "только откровенные махинации".
  • Права молдавских граждан, проживающих в России, грубейшим образом нарушили: "Были открыты только два избирательных участка и направлено всего 10 тыс. бюллетеней. Оправдывали это якобы соображениями безопасности".

 

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Грузия
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