Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций в орудие нанесения стратегического поражения России, но план провалился. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

Он отметил, что агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС, что является актом ядерного терроризма.

ТАСС собрал ключевые заявления Шойгу.

О провалившемся плане Запада

Коллективный Запад превращал Украину с помощью цветных революций "в орудие нанесения России стратегического поражения", но план провалился.

О ядерном терроризме Киева

Агрессия Киева в Курской области была направлена на захват Курской АЭС.

Кроме того, продолжаются регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре: "Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?".

"Киевский режим сейчас превратился в управляемого извне опасного террориста, располагающего, в отличие от международных террористических сетей, собственной промышленностью и контролируемой территорией".

О многополярности

На саммите БРИКС в Казани фактически заложили основы справедливого многополярного мироустройства, "которое базируется на неделимости, безопасности и суверенном праве государств выбирать свой собственный путь развития".

О потере лидерства Западом

Страны коллективного Запада теряют экономическое, политическое и моральное лидерство.

Сейчас они "фактически живут в долг": "Все больше государств отказываются от доллара и евро как инструментов сбережения взаимных расчетов. Понятно, что такая ситуация западные элиты не устраивает".

О выборах в Молдавии и Грузии