ОДКБ отметила усиление поддержки Украины Западом для продолжения конфликта с РФ

Генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов отметил, что растет экономическая и военная поддержка Киева

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Запад усиливает военную и экономическую поддержку Украины с целью продолжения вооруженного противостояния с РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

"Усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией", - отметил он.