Трамп хочет закончить конфликт. Готовится поворот в отношении Украины? (Interia, Польша)

Генерал Пацек: при Трампе поддержка Украины будет носить "деловой" характер

При Дональде Трампе поддержка Украины со стороны США будет носить более деловой характер, заявил в интервью Interia генерал Богуслав Пацек. По его напоминанию, Трамп всегда говорил, что за безопасность нужно платить.

"Сложно сказать, насколько победа Дональда Трампа на президентских выборах повлияет на развитие конфликта. США уже давно сигнализируют о том, что его пора заканчивать и что нужно готовиться к мирным переговорам. Трамп, желая выполнить свои предвыборные обещания, вероятно, усилит риторику, но я не думаю, что стратегия США изменится", — говорит порталу Interia генерал Богуслав Пацек (Bogusław Pacek).

Он подчеркивает, что у американцев очень стабильные стратегические цели. "Эта стратегия предусматривает ослабление Российской Федерации как потенциального противника, который может вступить в союз с Китайской Народной Республикой и угрожать не только Украине, но и глобальной безопасности в целом", — считает генерал.

Он добавляет, что главным противником и угрозой для США сегодня являются Китай, Северная Корея и Иран, и только потом Россия.

Выборы в США. Положит ли Дональд Трамп конец конфликту?

Дональд Трамп объявил, что закончит конфликт на Украине за один день, при этом пригрозив Киеву отказом в помощи. Более того, именно республиканцы заблокировали поддержку Украины более чем на девять месяцев — с октября 2023 по апрель 2024 года.

По мнению генерала Богуслава Пацека, Америка при Дональде Трампе и республиканцах может изменить характер поддержки Украины на "более деловой". "Я думаю, что Дональд Трамп будет выступать за предоставление кредитов на покупку американского оружия, то есть чтобы поддержка не была бесплатной. Он всегда говорил, что за безопасность нужно платить, а американская помощь стоит денег", — рассказывает он Interia.

Дональд Трамп также заявил, что "закончит конфликт на Украине за один день", однако не пояснил, как именно он собирается это сделать. Каким видит мирный сценарий наш собеседник? "Это может быть вариант, о котором говорила BBC, то есть примирение с присоединением Россией части восточной Украины: части Херсонской области, а также полностью Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также Крыма. Однако самым главным пунктом в списке разногласий с Россией будет вопрос о вступлении Украины в НАТО", — считает генерал Богуслав Пацек.

Выборы в США. Ян Пекло: Трамп заявил, что заставит Путина уступить ему

"Звучали голоса, с которыми я не согласен, о том, что победа Дональда Трампа на президентских выборах будет неблагоприятна для Украины. Между тем, именно команда демократов не дала разрешения на использование западного оружия для удара по угрожающим Украине целям на российской территории. Я думаю, что Трамп принял бы такое решение быстрее", — говорит порталу Interia бывший посол Польши в Украине Ян Пекло (Jan Piekło).

"Наоборот, победа Камалы Харрис России была бы более выгодна. Почему? Она предсказуема, как и политика демократов в этом вопросе. Чего нельзя сказать о Трампе", — отмечает дипломат.

Отвечая на вопрос о словах Трампа о том, что США не должны финансировать конфликт на Украине, он говорит: "Не думаю, что заявления, сделанные во время предвыборной кампании, все еще актуальны".

Как отмечает Пекло, Трамп хочет войти в историю Америки как хороший и сильный президент. "Во время своего первого срока Трамп не проявлял враждебности по отношению к Украине, вдобавок он решил увеличить присутствие американских войск в Польше. Кроме того, он утверждал, что добьется мира, но, если Россия не будет его слушать, он даст Украине все необходимое и заставит Путина уступить ему", — напоминает Ян Пекло.

В то же время он отмечает, что "если бы не помощь США, Украина как независимое образование перестала бы существовать". В то же время Пекло, как и генерал Богуслав Пацек, считает, что внимание нового президента США будет в первую очередь направлено на Китай и ситуацию на Ближнем Востоке.

Конфликт на Украине. СМИ: возможно давление на Киев для заключения мира

Украинский вопрос в контексте победы Дональда Трампа рассматривает и издание Politico, утверждая, что в результате прихода в Белый дом нового хозяина Украина потеряет крупного спонсора.

"Хотя Дональд Трамп в своей победной речи в среду утром поклялся “прекратить войны”, Киев уже признал, что ему, скорее всего, придется обратиться за поддержкой к своим западным союзникам, чтобы отразить новое российское наступление, в котором будут участвовать тысячи северокорейских военных", — говорится в статье.

Американские СМИ отмечают, что победа Трампа может означать прекращение военной помощи Украине и давление на Киев с целью заставить его заключить мирное соглашение с российским президентом, даже если его условия будут более выгодными для Москвы.

Еще до выборов Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможной победе Трампа, ответил, что "украинское правительство учитывает все риски".

После объявления о том, что республиканец станет 47-м президентом США, Зеленский поздравил его с впечатляющей победой. "Я вспоминаю нашу прекрасную сентябрьскую встречу с президентом Трампом, когда мы подробно говорили о стратегическом партнерстве Украины и США, о плане победы и о том, как положить конец российской агрессии против Украины", — написал Зеленский в соцсети.

"Мы рассчитываем, что США продолжат свою двухпартийную поддержку Украины". — подчеркнул Зеленский.

Автор: Иоланта Каминьская (Jolanta Kamińska)