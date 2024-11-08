Победа Дональда Трампа знаменует начало окончания украинского конфликта (The Spectator, Великобритания)

The Spectator: "сделка" Трампа опасна для Украины потерей территорий

Победа Трампа на выборах, возможно, знаменует окончание конфликта на Украине, пишет The Spectator. При этом автор статьи не видит существенной разницы между сделкой, которую заключила бы Харрис, и той, к которой будет стремиться Трамп.

Оуэн Маттьюз

Победа Дональда Трампа на выборах возвещает начало окончания конфликта на Украине — и, скорее всего, контроль над большей частью, если не всей захваченной за почти три года кровавого конфликта, территорией так и останется в руках Владимира Путина. Для многих украинцев такой исход станет предательством их борьбы и ударом в спину со стороны Запада, который посеет семена гнева и негодования на долгие десятилетия. Однако для других скорейшее прекращение конфликта — до того, как будет потеряно еще больше земель и погибнут десятки тысяч молодых украинцев — лучшая надежда на то, чтобы обеспечить достойное будущее своей страны прежде, чем ее инфраструктура, экономика и целое поколение людей будут полностью уничтожены.

“На данном этапе мы говорим не о победе, а о выживании — говорит бывший высокопоставленный член кабинета Владимира Зеленского, который сейчас формирует оппозиционную партию в Киеве. — Сегодня важна не вечная борьба за потерянные территории. Важно убедиться, что Россия больше не представляет для нас военной угрозы. А этого можно добиться лишь дипломатическим, а не военным путем”.

Окажется ли Трамп предателем или миротворцем? На публике Камала Харрис выступала как более решительный сторонник Киева, отогнав сами мысли о том, что Украине придется уступить территорию ради мира с Москвой, как “опасные и неприемлемые”. “Это не предложения мира, — заявила Харрис в сентябре, — это требование капитуляции”. Однако в действительности администрация Байдена, по сути, проигнорировала октябрьский мирный план Зеленского, урезав помощь с 60 миллиардов долларов (47 миллиардов фунтов стерлингов) до 7,9 миллиарда долларов (5,5 миллиарда фунтов стерлингов), причем значительная часть этой помощи оказалась нелетальной, и, кроме того, принципиально не разрешила украинцам использовать поставленные Западом дальнобойные ракеты для поражения целей на территории России. Иными словами, план Харрис заключался в том, чтобы продолжать финансировать военные усилия Украины неопределенно долго, но недостаточно для победы.

Трамп же, со своей стороны, пообещал выступить посредником в скорейшем прекращении конфликта. “Они гибнут — и русские, и украинцы, — заявил Трамп в эфире CNN в мае 2023 года. — Я хочу, чтобы они перестали гибнуть. И я этого добьюсь — добьюсь за 24 часа”. При этом Трамп утверждает, что не намерен руководить украинской капитуляцией, а будет жестким с обеими сторонами. "Я бы сказал Зеленскому: “Хватит. Пора договариваться, — сказал Трамп Fox News в июле. — А Путину бы сказал вот что: “Если вы не договоритесь, мы дадим ему [Зеленскому] больше. Мы дадим Украине больше, чем она когда-либо получала, если нам придется”".

Иными словами, план Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам, пригрозив открыть краны помощи для Украины на полную, а Зеленского — пригрозив, наоборот, лишить помощи. И многие из тех, кого прочат в новый кабинет Трампа, — ярые антироссийские ястребы, а вовсе не миротворцы. И возможный министр обороны бывший госсекретарь Майк Помпео, и бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, которого прочат в госсекретари, критиковали администрацию Байдена за ограничения в применении американского оружия и призывали к ужесточению санкций против России. Помпео даже поддержал запуск программы ленд-лиза на сумму 500 миллиардов долларов (390 миллиардов фунтов стерлингов), чтобы помочь Украине защититься, а также поддерживает вступление страны в НАТО — хотя О'Брайен и сказал в прошлом месяце, что на данном этапе это было бы “чересчур провокационно”.

Отчаявшиеся демократы указывают на ликование в Москве из-за победы Трампа как верный знак того, что грядет великое предательство. “С Камалой покончено. Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты”, — злорадствовал бывший президент России Дмитрий Медведев, не раз угрожавший Западу ядерными ударами. Мои консервативные российские друзья завалили меня в соцсетях мемами про молодого Трампа с белым голубем мира в руках и обнадеживающими сообщениями о скором снятии санкций и возобновлении полетов из России в Европу.

Демократы годами выставляли Трампа подставным лицом и даже марионеткой Путина, однако его послужной список в отношениях с Россией на первом сроке на самом деле гораздо более воинственный, чем может показаться — несмотря на неудачное впечатление саммита 2018 года в Хельсинки, где Трамп показался чрезмерно сочувствующим российскому лидеру. Именно Трамп одобрил в 2017 году передачу Украине летальной помощи, чего Барак Обама сделать отказался, дабы не провоцировать Москву. В апреле этого года Трамп также выступил с идеей пакета ленд-лиза для Украины на полтриллиона долларов в качестве альтернативы бесконечным грантам помощи. Наконец, Трамп недавно назвал условия Путина для мирных переговоров “неприемлемыми”.

После сентябрьской встречи с Зеленским в своей башне Трамп заявил: “Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим справедливой сделки”. “Это должно прекратиться, и президент Зеленский хочет, чтобы это прекратилось, и я уверен, что и президент Путин хочет, чтобы это прекратилось, и это хорошее сочетание”, — добавил Трамп. Зеленский же, напротив, сказал журналу "Нью-йоркер", что Трамп “на самом деле не знает, как остановить конфликт”, и назвал избранного вице-президента Джей Ди Вэнса “чересчур радикальным” и “опасным”.

В 2016 году Кремль и его СМИ открыто праздновали первую победу Трампа. Я побывал тогда на официальной вечеринке по случаю выборов в США в Москве, организованную совместно с телеканалом “Россия-1”, на которой были представлены большие парадные портреты маслом Путина, Трампа и Марин Ле Пен. “Все складывается по-нашему”, — таков был рефрен ликующих консерваторов, опрошенных в тот вечер, и телевизионного освещения Кремля. Однако на сей раз Кремль гораздо осторожнее. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин не поздравит Трампа, потому что США — “недружественная” страна, но заявил, что Россия “открыта для диалога”, хотя мир не может быть достигнут в одночасье.

Однако победа Трампа все же несет в себе для Украины одну неоспоримую опасность. С настоящего момента и до его вступления в должность часики будут тикать: путинские войска попытаются захватить как можно больше украинской территории до того, как будет достигнуто перемирие. Это критический момент для украинской военной кампании. По данным западных военных, до 8 000 северокорейских спецназовцев были развернуты под Курском (на территории России, но недалеко от оккупированной Украины), чтобы отразить натиск украинских захватчиков. До 80% энергетической инфраструктуры Украины разрушено или повреждено. Если тайные переговоры о приостановке взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, которые сейчас ведутся в Катаре, провалятся, дальнейшие российские удары таки грозят сделать крупные города Украины фактически непригодными для проживания грядущей зимой. Перемалывающее противника российское наступление на севере Донбасса набирает обороты и в итоге грозит окружением второго по величине города Украины — преимущественно русскоязычного Харькова.

В общем и целом, учитывая, что практический шанс на то, что Украина вернет себе утраченные территории, пожалуй, даже отрицательный, трудно увидеть сколь-либо существенную разницу между окончательной сделкой, которую заключит Харрис, и той, к которой будет стремится Трамп. На столе переговоров в данный момент — фактический (но не юридический) раздел Украины по линии контроля, где бы она ни пролегала на момент перемирия, плюс гарантии безопасности для Киева, за вычетом полного членства в НАТО. Единственное отличие в том, что угрозы Трампа хорошенько надрать Путину задницу, если тот не свернет свою спецоперацию, правдоподобнее пустых обещаний Харрис.